נושאת מטוסים אמריקאית - צילום: סנטקום צבא ארה"ב נושאת מטוסים אמריקאית | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:29

ארצות הברית מתכוננת לפרוס במזרח התיכון עד שלוש קבוצות של נושאות מטוסים וספינות נלווות במהלך חודש נובמבר, כך עולה מדיווחים של גורמים אמריקאיים רשמיים. מדובר באחד מריכוזי הכוח הימיים הגדולים ביותר שנראו באזור מאז שנת 2003, והמהלך צפוי להעניק לנשיא דונלד טראמפ גמישות מבצעית רחבה לחידוש התקיפות נגד איראן.

על פי תוכנית הפריסה, שלוש נושאות הענק שנשקלות להצבה הן יו.אס.אס. ג'ורג' וושינגטון שכבר פעלה בים הערבי, יו.אס.אס. ג'ורג' הרברט וו. בוש הנמצאת באוקיינוס ההודי, ויו.אס.אס. תאודור רוזוולט שיצאה לאחרונה מסן דייגו וחוצה בימים אלה את האוקיינוס השקט.

הצי הימי של ארה"ב במזרח התיכון ( צילום: צבא ארה"ב סנטקום )

הכוח האדיר הזה צפוי לרכז כ-20,000 אנשי צוות ולוחמים, עד 150 מטוסי קרב מתקדמים, ושורה ארוכה של משחתות חמושות בטילים וביכולות יירוט מתקדמות. בנוסף, נשלחת לאזור קבוצת הקרב האמפיבית "מקין איילנד" מקליפורניה, שתצטרף לקבוצת "בוקסר" שכבר פועלת במרחב זה חודשים ארוכים. משמרות המהפכה: הפילו את טראמפ בבלי | 29.09.26 כל קבוצה אמפיבית נושאת יותר מ-4,000 מלחים ונחתים מוכנים לקרב. עם תוספת זו, מספר החיילים האמריקאים המוצבים במזרח התיכון יזנק לכ-50,000 לוחמים. התזמון אינו מקרי. בראיון שהעניק למגזין "TIME" ביום חמישי, הצהיר הנשיא טראמפ כי "סביר להניח" או לפחות "אפשרי" שיורה על הרחבת ההפצצות והמכות הצבאיות נגד איראן מיד לאחר בחירות האמצע. המערכה הנוכחית נפתחה בתיאום אסטרטגי מלא עם ישראל ב-28 בפברואר, ונעצרה באופן זמני במהלך הקיץ סביב סבב משא ומתן מדיני שקרס לחלוטין.

נושאת המטוסים נימיץ של ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

למרות עוצמת האש המתוכננת, במערכת הביטחון מדגישים כי הפריסות עדיין מצויות בשלבי תכנון מתקדמים וטרם התקבלה החלטה סופית. חלק מהכלים עשויים לשמש להחלפת כוחות ששחקו חודשים ארוכים בים - דוגמת נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" ששבה לאחרונה מפריסה מתישה במיוחד.

נושאת המטוסים לינקולן עגנה בתאילנד לאחר 286 ימים תמימים ללא עצירת חופש חוף אמיתית, רובם המוחלט בלב זירת לחימה בוערת מול איראן. בתמונות שפורסמו נראו בבירור כתמי חלודה כהים המעטרים את גוף הענק לצד טבעת אצות ירוקה ועבותה בקו המים - עדות פיזית לתשעה חודשים וחצי של שהייה רצופה בים פתוח ללא תחזוקה ימית מסודרת.

הלחץ העצום והניתוק הממושך מהבית גבו מחיר נפשי כבד מהצוות. שמונה מלחים שהוצבו על נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן או על ספינות המלוות אותה ניסו להתאבד במהלך פריסה של תשעה חודשים במזרח התיכון, כך אישר שר הצי בפועל האנג קאו במכתב לסנטורית קירסטן גיליברנד. מלח אחד קפץ מהספינה בתחילת אוגוסט וניצל באמצעות מסוק, ומלח נוסף ניסה לקפוץ מהספינה במרץ אך נעצר על ידי חבריו לצוות.

המסר לטהרן ברור: מכבש הלחצים של ארצות הברית עולה מדרגה. הפריסה המתוכננת מהווה הפגנת כוח חסרת תקדים שמעידה על נחישות וושינגטון להשאיר את כל האפשרויות פתוחות בזמן שבחירות האמצע לקונגרס הולכות ומתקרבות.