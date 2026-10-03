צוות חקירה ישראלי מיוחד הגיע בימים האחרונים לאיחוד האמירויות, לאחר שטייס המשנה העומאני הומאם אל-חמאמי הועבר לשם מסעודיה להמשך חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במקביל לשיתוף הפעולה הבינלאומי, נחשפים פרטים מדאיגים על המחדל המודיעיני שאיפשר את האירוע מלכתחילה.
לפי הנתונים שהתגלו, ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות והנוסעים של הטיסה שבה תכנן אל-חמאמי, בן 28 לאם סורית ואב עומאני, לרסק את המטוס בשטח הארץ. על פי חלוקת האחריות הרשמית, הגופים שאמונים על ניטור ובדיקת צוותי טיסה זרים הם אגף הביטחון במשרד התחבורה והמוסד.
אלא שבפועל, כך מסרו מקורות ביטחוניים, מדובר בכיסוי ריק: האחריות קיימת "על הנייר בלבד", שכן למשרד התחבורה אין כל יכולות מודיעיניות עצמאיות. "היכולות האלה נמצאות רק במוסד או בשב"כ", הבהירו המקורות. בשב"כ מצדם טענו להגנתם כי הם אחראים על אבטחת חברות תעופה ישראליות ונתב"ג בלבד.
חוק שאושר ב-2023 – ומערכת שקרסה
השערורייה מתעצמת לנוכח חקיקה ממשלתית שאושרה בכנסת כבר ב-2023. במסגרת החוק ל"סמכויות לאיסוף ואבחון של נתוני נוסעים", הוחלט על הקמת מרכז ייעודי ברשות המיסים שנועד לבחון מבעוד מועד את רשימות הנוסעים ואנשי הצוות הנכנסים לישראל, כדי "לזהות את אלה מבניהם שעלולים להקים סיכון ביטחוני פוטנציאלי".
החוק מחייב את חברות התעופה להעביר את הנתונים המלאים – כולל שם ואזרחות – 48 שעות מראש. עובדה זו הייתה אמורה להדליק נורה אדומה מיידית בשל האזרחות העומאנית של הטייס. אולם למרות החקיקה, המידע התמסמס בין המשרדים, ומערכות הסינון הישראליות קרסו רגע לפני האסון.
משרד הפנים הסעודי מסר כי הקברניט וטייס המשנה מטיסת פליי דובאי הועברו לאמירויות בליווי צוות ביטחוני אמירותי. על פי פרסומים, האמירותים השתתפו בחקירה בסעודיה, וכי מהחקירה הראשונית עולה שטייס המשנה תקף את הקברניט מה שהוביל לפציעתם.
ישראל צפויה להיות מעורבת בחקירה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בין ירושלים לאבו דאבי. משרדי ראש הממשלה והמשפטים פועלים כדי להניח את ידם על טייס המשנה העומאני. כל זמן שהוא שהה בשטח סעודיה, מדינה איתה לישראל אין יחסים דיפלומטיים רשמיים, בדרג המדיני הבינו שסיכוי נמוך שההסגרה תתבצע ישירות ממנה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר עדכון על החקירה וחשף כי "ככל שהזמן עובר התמונה מתבהרת – המפגע עבר הקצנה אסלאמיסטית. הוא בא לרסק את המטוס על נוסעיו". נתניהו הוסיף: "אנחנו מבררים בחקירה אם הוא נשלח, ומי ששלח אותו ישלם מחיר כבד מאוד".
יועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, כינה את הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי "פעולת טרור". זו הפעם הראשונה שבה מגדירים באמירויות באופן רשמי את המעשה כטרור.
האירוע התרחש בטיסה מדובאי לישראל ביום רביעי שבוע שעבר, כאשר טייס המשנה העומאני תקף את הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר בסכין והחל לצלול עם המטוס לעבר האדמה. הקברניט הפצוע הצליח לפתוח את דלת תא הטייס, מה שאיפשר לארבעה נוסעים ישראלים – יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן – להסתער פנימה ולהשתלט על התוקף.
משרד התחבורה הודיע כי טיסות ההשבה של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל צפויות להתעכב, בשל צורך בהשלמת היערכות ותיאומים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות. על פי ההודעה, בתום תיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים סוכם שטיסות של חברות התעופה הישראליות מדובאי לישראל יחלו, אך בשל הצורך בהשלמת ההיערכות והתיאומים הנדרשים של גורמי הביטחון להפעלת הטיסות, צפוי עיכוב במועד יציאת טיסות ההשבה מדובאי.
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