נתניהו לגיבור שהציל את המטוס: "אתה אריה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל בנתב"ג את אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך הטיסה הדרמטית מסעודיה. הנוסע, שעדיין נשא על בגדיו את סימני המאבק, התנצל מיד בפני ראש הממשלה: "אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה".

נתניהו השיב לו בחום: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".

הנוסע הגיבור שיתף את ראש הממשלה בחוויה הקשה שעבר: "ייקח הרבה זמן להתאושש". את רגעי האימה הראשונים הוא תיאר בקצרה: "נכבה האור ומישהי צרחה".

את הפעולה המכרעת שהצילה את המטוס מאסון הוא תיאר בפירוט: "תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו, קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים. התחלתי למשוך אותם אחורה. אני רואה 'תעופה בחקירה'". הוא התייחס לסדרה הידועה העוסקת באסונות תעופה.

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לדבריו, הפעולה הצליחה: "המטוס התחיל להתאזן, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה".