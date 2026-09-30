למרות הזהירות הנדרשת באירועים מסוג זה, ההערכה המתחזקת היא כי מדובר בפיגוע טרור. ישראל טרם הכריזה על כך באופן רשמי, אך רמיזות מצד גורמים ביטחוניים מעידות כי בידי ישראל קיים כבר מידע רב אודות התקרית החריגה שהתרחשה.

ב'ניו יורק טיימס' דווח כי גורמים רשמיים ישראלים סירבו לענות לשאלה אם מדובר בפיגוע טרור, אך הכיוון ברור.

בשעות ובימים הקרובים צפוי המידע להתחיל לזרום גם לציבור הרחב. טייס המשנה – ככל הנראה מחבל מעומאן – נחקר על ידי הסעודים, ולפי דיווחים גם גורמים ישראליים נמצאים שם ומבצעים פעולות שונות.

לא ברור אם המחבל נחקר גם על ידי המוסד, או מהי רמת החשיפה של ישראל לחקירת האירוע שעדיין מתנהלת תחת שליטה של מדינה שאין עימה קשרים רשמיים – בדגש על "רשמיים".

דבר אחד ברור: ישראל עושה הכל כדי לקבל כמה שיותר מידע על מה שנראה יותר ויותר כניסיון פיגוע שרק בנס לא הסתיים באסון.

לפי דיווחים שהתקבלו, מתא הטייס נשמעה קריאה בזמן שהמפגע דקר את חברו לתא הטייס, מה שמחזק את ההערכה כי אכן מדובר באירוע חטיפה ובפיגוע טרור.

שאלות רבות עדיין מרחפות באוויר: מי היא אותה "חבורת טייסים" עלומה שהייתה נוכחת בדיוק בטיסה? האם הם אלו שהנחיתו את המטוס – או שמא הצליח הטייס בכוחותיו האחרונים להציל את הנוסעים? כיצד הצליח המחבל להיכנס עם סכין, ולפי דיווחים אחרים עם גרזן, לתא הטייס? איך ייתכן שישראל אישרה לטייס עומאני להטיס נוסעים ישראלים?

שאלה נוספת חשובה: האם המחבל ניסה לרסק את המטוס ולרצוח ישראלים – מה שמסביר את הנפילה הפתאומית שהתרחשה בשיא הטיסה – או שמא רצה לחטוף את המטוס לאחת ממדינות המפרץ.

אך מעל הכל, אם אכן יתברר כי מדובר באירוע ביטחוני, השאלה הגדולה ביותר שכנראה בודקים כעת בישראל היא: מי עומד מאחורי פעולת הטרור שעשויה הייתה להסתיים באסון.

העובדה כי מדובר בטייס עומאני – המדינה היחידה שהמשיכה לקיים קשרים קרובים עם איראן לאורך המלחמה – צריכה להדליק נורות אדומות רבות.

נראה כי בישראל מנסים להבין אם מדובר במפגע בודד – איסלאמיסט רדיקלי או לאומן עומאני שניסה לנקום בישראל על המצב במפרץ – או שמא מחבל שנשלח על ידי איראן כדי לנסות לרצוח ישראלים.

התוצאה של חקירה זו תקבע את עתיד השבועות והחודשים הקרובים במזרח התיכון: אם יתברר כי אכן מדובר בפיגוע מאורגן – סצנריו מסתבר – ישראל תיאלץ להגיב ואף לנקום במדינה ששלחה אותו כדי לרצוח כ-170 ישראלים.

על כך רמז גם שר האוצר סמוטריץ' כשכתב: "מדינת ישראל חייבת להתייחס אל הכוונה ולא אל התוצאות.

מי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים צריך לשלם כאילו הוא רצח. הוא וכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו.

מזמור לתודה לריבונו של עולם על נס ההצלה הגדול.

אבל חובתנו – ארדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם."

לא ייתכן שישראל תשאיר את האירוע ללא תגובה הולמת אם אכן יתברר כי איראן היא זו שעומדת כמדינה מאחורי ניסיון הפיגוע הזה. הימים הקרובים יגלו.