ועדת הבחירות דחתה היום (יום ה') בקשה של מפלגת הדמוקרטים לפסול את רשימת "הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין" מהתמודדות בבחירות הקרובות.

הבקשה התבססה על שתי טענות מרכזיות: שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות, על פי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת.

בהצבעה שנערכה בתום הדיון, 21 חברי ועדה הצביעו נגד הפסילה, לעומת שלושה בלבד שתמכו בה. לא היו נמנעים. כך נדחתה הבקשה, והרשימה תוכל להתמודד בבחירות כמתוכנן.

עימות חריף בין ח"כ מלול לעורך דין העותרים

במהלך הדיון התפתח עימות חריף בין סגן יושב ראש ועדת הבחירות, חבר הכנסת ארז מלול מש"ס, לבין עורך הדין ברנע, שייצג את העותרים.

ח"כ מלול תקף בחריפות את הטיעונים שהוצגו בפניו ואמר: "הטיעונים שלך מחזירים אותי לאמירה המחפירה שלך בבית המשפט, 'נפרק את עולם התורה'. אתם מנסים לפרק כל דבר שלא לרוחכם, והיום זו הציונות הדתית".

מלול המשיך והוסיף: "גדולים ממך ניסו להרוס את עולם התורה ולא הצליחו. כמשפטן, תתעסק במשפט, לא בפופוליזם, שנאה וקיטוב".

בהמשך דבריו התייחס חבר הכנסת גם למפלגתו ואמר: "בש"ס יש לומדי תורה ומשרתים שחיים יחד באהבה גדולה. אתה ושכמותך לא תצליחו לפלג אותנו".