לפיד מארגן פגישה דחופה של ראשי האופוזיציה • מי לא הוזמן

ראש האופוזיציה יאיר לפיד יקיים במוצאי שבת הקרובה פגישה של ראשי גוש האופוזיציה בביתו בתל אביב, כך נמסר מיש עתיד. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן.

המפגש יתמקד בתיאום מהלכים של הגוש לקראת הבחירות הצפויות. הפגישה מתקיימת על רקע סקרים אחרונים המצביעים על מאבק צמוד בין הליכוד למפלגת 'ישר!' בראשות איזנקוט.

בני גנץ, שהיה בעבר שותף בגוש השינוי, לא הוזמן למפגש. גנץ, שהקים את מפלגת 'מחנה הממלכתי' לאחר שפרש מהממשלה, נמצא כיום מחוץ לגוש המרכז-שמאל המאוחד.

הפגישה מתקיימה בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, כאשר המערכת הפוליטית נערכת לבחירות. בימים האחרונים התקיימו מגעים נוספים בין מפלגות המרכז-שמאל, כאשר ליברמן ובנט קיימו פגישה משותפת בה דנו בפעולות משותפות.

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במקביל, יו"ר הרשימה המשותפת אחמד טיבי חשף את התוכנית המשותפת של המפלגות הערביות לסייע בהחלפת ממשלת נתניהו. לדבריו, המפלגות הערביות יפעלו יחד עם גוש איזנקוט מיד לאחר הבחירות להחליף את יו"ר הכנסת, וימליצו על מועמד הגוש להרכבת הממשלה.

הליכוד הגיב לדברי טיבי וכינה אותם "פצצה תקשורתית". "אחמד טיבי חושף את התכנית של איזנקוט, ליברמן ויאיר גולן להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות", נכתב בהודעת הליכוד.

הפגישה במוצאי השבת צפויה להתמקד בשאלה כיצד יוכלו מפלגות גוש השינוי לתאם את פעולותיהן ולהגיע למספר המנדטים הנדרש להרכבת ממשלה חלופית.