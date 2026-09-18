על רקע סקרים שמציבים את הליכוד מתחת למפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, ומותירים את גוש נתניהו ללא רוב להקמת ממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר מסר ברור למקורביו: גם אם לא יצליח להרכיב את הממשלה הבאה, אין בכוונתו לפרוש מהחיים הפוליטיים או לפנות את הנהגת הליכוד.

"נעשה הכול כדי לנצח, אך אם לא ננצח - אין בכוונתי לפרוש. אכהן כיו"ר האופוזיציה וננצח בבחירות הבאות", אמר נתניהו בשיחות סגורות, כך על פי דיווח ב'מעריב'.

גורמים פוליטיים המכירים היטב את הליכוד ואת התנהלות נתניהו במערכות בחירות מזהירים מפני מסקנה שנתניהו מעריך שיפסיד. לדבריהם, המסר שנתניהו מבקש לקבוע כבר עכשיו נוגע גם ליום שאחרי: אובדן השלטון, אם יתרחש, לא יהיה מבחינתו האות לפתיחת קרב הירושה בליכוד.

התקדים הקרוב ביותר הוא משנת 2021. כאשר ממשלת בנט ולפיד הושבעה ביוני אותה שנה והוציאה אותו מראשות הממשלה, נתניהו הכריז מעל דוכן הכנסת כי אם נגזר על הליכוד ללכת לאופוזיציה, יעשה זאת "בגב זקוף" עד שיחזור להנהיג את המדינה. הוא חתם אז באנגלית: "We will be back soon". בדצמבר 2022 נתניהו כבר חזר לראשות הממשלה.

גורמים הבקיאים בהתנהלותו הפוליטית מעריכים שהניסיון ההוא משפיע גם על האופן שבו נתניהו מסתכל כיום על האפשרות של ממשלה עתידית בלעדיו. "הוא כבר ראה פעם מצב שבו נדמה שהכול נגמר", אומרים גורמים פוליטיים. "מבחינתו, מחכים, מזהים את נקודת החולשה של הקואליציה המכהנת - וחוזרים". בפעם הקודמת שבה איבד את השלטון, נתניהו לא פינה את ראשות הליכוד וחזר לראשות הממשלה בתוך כשנה וחצי.