אביחי מנדלבליט ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (חמישי) בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים להוצאת צו זימון לעדות עבור היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ד"ר אביחי מנדלבליט. על פי המסמך שהוגש להרכב השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, מנדלבליט צפוי להעיד מטעם ההגנה במשך שבעה ימים במהלך חודש אוקטובר הקרוב.

העדות תתקיים בתאריכים ל' בתשרי וא' בחשוון ובין ז' לי"א בחשוון - מועדים הסמוכים למערכת הבחירות הצפויה. המהלך מגיע לאחר שבתחילה ביקשו הסנגורים להעלות להעיד את חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, אולם עדותו נדחתה בעקבות שירות מילואים פעיל. סנגוריו של נתניהו, עורכי הדין עמית חדד, ישראל וולנרמן ונועה מילשטיין, צפויים למקד את חקירתו של היועץ המשפטי לשעבר בסוגיית מתן אישורי הפתיחה בחקירה לפי סעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה. לטענת ההגנה, שורה של בדיקות ופעולות חקירה נפתחו ללא אישור מפורש מראש ובכתב כנדרש בחוק. מנדלבליט מסר בעבר לבית המשפט כי האישורים ניתנו כדין. בפברואר 2021 דחו השופטים את בקשת ההגנה לביטול כתב האישום מנימוק של הגנה מן הצדק לאחר שהוצגו תרשומות מישיבות שבהן ניתן אישור בעל פה, תוך שמתחו ביקורת על היעדר אישורים כתובים בזמן אמת.

הפגנה נגד מנדלבליט ב-2020 ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

בכוונת צוות ההגנה להעלות בחקירתו של מנדלבליט טענות לאכיפה בררנית ולפגמים בניהול החקירות, לרבות אופן הפעלת הלחצים על עדי המדינה והשימוש באמצעים טכנולוגיים. כמו כן צפויים הסנגורים לעמת את היועמ"ש לשעבר עם חילוקי הדעות המקצועיים שנרשמו בצמרת משרד המשפטים טרם קבלת ההחלטה על הגשת כתב האישום.

בפרט צפויים הסנגורים להתמקד בהחלטתו של מנדלבליט לסגור חלק מסעיפי השוחד שיוחסו לנתניהו במקור ולהמירם במרמה והפרת אמונים. מנדלבליט, שכיהן כיועץ המשפטי לממשלה בין השנים 2016-2022, לא נכלל במקור כעד מטעם התביעה בהליך.