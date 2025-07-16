כל בעל רכב חשמלי מכיר את התסכול שיש לו כאשר הוא בא להטעין את הרכב החשמלי בעמדות טעינה והוא צריך להוריד עוד אפליקציה ועוד אפליקציה על כל עמדה בנפרד, חבר הכנסת ארז מלול הגיש הצעה שתעשה סדר בנושא (חדשות רכב)
ברקע הפיגועים הקשים שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה במרכז הארץ ובצפון, ח"כ ארז מלול מש"ס פנה לשרה מירי רגב ולמ"מ השר לביטחון לאומי להחזיר לפעולה את יחידת האבטחה בתחבורה הציבורית | מלול: "צעד חיוני לשמירה על בטחון המדינה" (חדשות, פוליטי)
חבר כנסת מש"ס הגיש הצעת חוק לפיה, ההקדשות הדתיים בישראל יהיו כפופים רק לבית הדין הרבני ומי שבפועל יהנה מכך יהיה שר הדתות שיקבל סמכות לקבוע לכאורה את זהות המפקח, ללא מכרז | היועמ"שית עתרה לבג"ץ כדי לעכב את התהליך שיעניק כוח פוליטי עצום לניהול ההקדשות (פוליטי, חרדים)
אושר סופית במליאת הכנסת: הממשלה תהיה רשאית לתקצב שכר ותקנים במועצות דתיות, נוסף על סכומי ההשתתפות שמקבלות המועצות הדתיות מן הממשלה, על פי אמות מידה שיקבע השר לשירותי דת ובהתייעצות עם שר האוצר | 46 תמכו, מול 35 שהתנגדו (בארץ)