"להציב לחמאס אולטימטום קצרצר לפירוק והגליה אמיתיים ומיד עם פקיעתו להסתער על עזה בכל הכח, להשמיד את חמאס צבאית ואזרחית, לפתוח את מעבר רפיח עם או בלי הסכמה מצרית ולאפשר לתושבי עזה לצאת ממנה ולחפש את עתידם במקום אחר", קרא היום השר בצלאל סמוטריץ' | דבריו המלאים (חדשות, פוליטי)
בישראל העבירו מסר קשוח לחמאס כי אם לא תהיה התקדמות במגעים לעסקה התגובה תהיה קשה|עם זאת בצל הפערים הגדולים בין ישראל לחמאס שליח טראמפ למזרח התיכון יגיע לישראל בניסיון אחרון לגשר על הפערים ולהניע את מו"מ לשחרור החטופים וסיום הלחימה|ויטקוף עשוי להיפגש עם סמוטריץ' ובן גביר כדי לשכנע אותם להסכים לעסקה המוצעת (פוליטי, מדיני)
שר האוצר סמוטריץ', יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, יו"ר ההסתדרות ויו"ר נשיאות המגזר העסקי החליטו לישם מתווה פיצויים לבעלי עסקים מכל רחבי הארץ |המתווה שייושם לעסקים הוא מסלול הוצאות מזכות, שיושם גם בתחילת מלחמת חרבות ברזל (חדשות, בארץ, מלחמה)