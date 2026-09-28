צבא ארה"ב פתח חזית חדשה: הרוגים במבצע חסר תקדים 

במהלך שמסמן שינוי משמעותי במדיניות ארה"ב המסורתית באמריקה הלטינית, השתתפו השבוע חיילים אמריקנים חמושים בפשיטות ישירות על קרטלי סמים באקוודור. במבצעים שבוצעו בשיתוף עם כוחות הביטחון המקומיים חוסלו לפחות שלושה חשודים בסחר בסמים, ועשרות נוספים נעצרו.

על פי הודעת ממשלת אקוודור, המבצעים כוונו נגד רשתות סמים מסועפות המקושרות לקרטלים מקסיקניים, ובראשם "קרטל הדור החדש של חליסקו". המעורבות הישירה של חיילים אמריקנים בפעולות לוחמתיות בשטח מהווה סטייה ניכרת מהתפקיד המסורתי של הפנטגון באזור, שהתמקד עד כה באספקת מודיעין וציוד בלבד.

פשיטה בגואיאקיל וחיסול "צ'רלי"

על פי דיווחים בעיתון וול סטריט ג'ורנל, ביום חמישי שעבר הצטרפו כחמישים אנשי צבא אמריקנים ליותר משלוש מאות שוטרים אקוודוריים בפשיטה מתואמת בעיר הנמל גואיאקיל ובמוקדים נוספים. המבצע כוון ישירות נגד רשת סמים מסועפת המקושרת לקרטל המקסיקני, ובמהלכו נעצרו למעלה משלושים חשודים.

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תיעודים רשמיים שפרסם שר הפנים המקומי חשפו מראות של שוטרים ולצדם חיילים אמריקנים רעולי פנים, עוטים את דגל ארצות הברית על מדיהם, פושטים על בתי פאר בשכונות יוקרה.

ימים ספורים קודם לכן, חיילים אקוודוריים בגיבוי מודיעיני וטקטי של פיקוד הדרום של צבא ארה"ב ארבו והרגו את מי שהוגדר כראש ארגון סמים מקומי שכונה "צ'רלי", יחד עם שני מאבטחיו, במחוז החוף מנאבי. "צ'רלי" היה חבר בארגון הפשע המקומי "לוס צ'ונרוס", וניהל קשרים הדוקים עם הקרטלים המקסיקניים.

שר ההגנה של אקוודור, ג'אן קרלו לופרדו, סיכם את החיסול באמירה בוטה בסרטון שהפיץ: "אמרנו שזה או כלא או גיהינום, והוא לא הגיע לכלא".

אדם אייזקסון, מומחה לביטחון במכון המחקר Washington Office on Latin America, הגדיר את האירועים כחריגים ביותר. לדבריו, אם מודל הפעולה הנוכחי באקוודור יתרחב למדינות נוספות באזור, הדבר עלול לגרור חיילים אמריקנים לתוך מעגל הלחימה הישיר מול קרטלי הפשיעה החמושים.

מנגד, בפיקוד הדרום האמריקני נמנעו ממתן פרטים מבצעיים, אך מסרו כי הפעולות המשותפות "מעידות על נחישותה של אקוודור להיאבק באיומים האזוריים". מעורבות זו מצטרפת לשורת מהלכים התקפיים שביצעה ארה"ב בחודשים האחרונים.

אקוודור, השכנה בין שתי מעצמות הקוקאין הגדולות בעולם - קולומביה ופרו, מצאה את עצמה בשנים האחרונות בלב מפת הטרור והפשיעה. שיעורי הרצח במדינה מזנקים מדי שנה, והפכו לגבוהים ביותר ביבשת כולה.

נשיא אקוודור, דניאל נובואה, דורש בעקביות סיוע בינלאומי. בנאומו השבוע בעצרת הכללית של האו"ם, הצהיר: "שום מדינה אינה יכולה להביס לבדה אויב שאינו מכיר בגבולות".

נובואה מיצב את אקוודור כאחת השותפות המרכזיות בברית הביטחונית האזורית "מגן האמריקות" של ממשל טראמפ, שנועדה למגר את ארגוני הפשיעה והטרור בחצי הכדור המערבי. במהלך ביקור שערך לאחרונה בבירה קיטו, אישר שר החוץ האמריקני מרקו רוביו כי כוחות עילית אמריקניים כבר פועלים בשטח כתף אל כתף עם הצבא האקוודורי במלחמה נגד קרטלי הסמים.