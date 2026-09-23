נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אמש בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק כי המונח "בינה מלאכותית" יוחלף בשם חדש: "סופר אינטליגנציה" (SI). לטענתו, השם הקודם גורם לטכנולוגיה להישמע מזויפת ואינו משקף את מהותה. טראמפ הבהיר כי מעתה כל המסמכים הרשמיים בארצות הברית ובעולם כולו אמורים לאמץ את המונח החדש.

ההחלטה על השם החדש התקבלה באופן יוצא דופן: טראמפ פנה לעוקביו ברשת החברתית Truth Social והציע בפניהם מספר חלופות, ביניהן "אינטליגנציה עליונה", "אינטליגנציה קיצונית" ו"אינטליגנציה סופנית". בסופו של דבר, "סופר אינטליגנציה" זכתה לתמיכה הרחבה ביותר ונבחרה. המהלך מצטרף לשורה של שינויי שמות שביצע הנשיא במפות ובמסמכים אמריקאיים מאז כניסתו לתפקיד.

מומחים ומרצים בתחום הטכנולוגיה הביעו ספקות משמעותיים לגבי סיכויי ההצלחה של השם החדש. לדבריהם, המונח "סופר אינטליגנציה" שמור בדרך כלל למערכות מתקדמות והיפותטיות שעדיין אינן קיימות – מערכות אוטונומיות לחלוטין המסוגלות להשתפר בעצמן ללא התערבות אנושית. השימוש במונח זה כיום, כך הם טוענים, מגזים ומאדיר את יכולות הטכנולוגיה הנוכחית מעבר למידה האמיתית, ו"גונב" את היוקרה של קפיצת מדרגה עתידית שטרם התרחשה.

למרות הביקורת, מקורבים ובכירים בממשלו של טראמפ החלו לאמץ את הכינוי החדש בפומבי. מנגד, נציגים בינלאומיים הגיבו בריחוק. שר הבינה המלאכותית של קנדה, למשל, השיב בסתמיות ובאדישות כלפי השינוי המפתיע, ואף שיגר עקיצה לעבר טראמפ על רקע היחסים המתוחים בין שתי המדינות. "אנחנו בדרך כלל לא אוהבים שינויי שמות", אמר, תוך שהוא מכוון לשינוי שם אגם אונטריו ל"אגם אמריקה" שביצע טראמפ לאחרונה.

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ברקע ההכרזה, טראמפ דחה את האזהרות האחרונות של חוקרים ומנהלי חברות טכנולוגיה בכירים, שקראו להטיל רגולציה מחמירה על התחום מחשש לסכנות פוטנציאליות לאנושות. הנשיא כינה את האזהרות הללו "תרמית" והבהיר כי ארצות הברית לא תבלום את התפתחות התחום, שלדבריו צפוי לעקוף את המהפכה התעשייתית בהשפעתו. טראמפ הדגיש כי ארצו מובילה כיום בפער ניכר על פני מתחרתה המרכזית, סין.