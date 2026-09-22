וושינגטון העבירה הודעה רשמית למשרד ראש הממשלה על כוונתה לבצע אחת מעסקאות הנשק הגדולות בהיסטוריה – מכירת כ-48 מטוסי חמקן מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תמורת כ-25 מיליארד דולר. על פי דיווחים שנחשפו באתרים "וואלה" ו"ג'רוזלם פוסט", בירושלים אינם מתכוונים להסכים למהלך בשתיקה, וגיבשו רשימת דרישות פיצוי נוקבות שיכריחו את הפנטגון ליישר קו.

העסקה, הדורשת אישור הקונגרס האמריקאי במסגרת חלון זמנים של כ-30 יום, משנה את כל המשוואה האזורית. המסירה בפועל לסעודים רחוקה לפחות חמש שנים, אך ישראל מציבה כבר כעת שולחן דרישות ביטחוניות חסר תקדים שעד כה נדחה על ידי וושינגטון.

מערכת הביטחון דורשת סגירת פערים באמצעות אספקת חימושים מתקדמים מסוג "מפצחי בונקרים" לחדירת מבנים תת-קרקעיים מבוצרים, שותפות מלאה בפיתוח וייצור עתידי של מיירטי "חץ 4" ו"חץ 5" בהשתתפות אמריקאית ישירה, ושילוב מואץ בפרויקטים סודיים בתחומי החלל והלוויינות.

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בנוסף, דורשת ישראל גישה למערכות תקיפה אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית וניהול להקות כטב"מים, לצד שיתוף פעולה מחקרי בטכנולוגיות צבאיות רגישות. בעוד ממשל ארצות הברית מנסה להרגיע ולטעון כי המהלך "לא ישנה את מאזן הכוחות", בכירי מערכת הביטחון מבהירים כי היתרון המבצעי האמיתי של ישראל נשען על האיכות האנושית, אך גיבוי טכנולוגי נרחב הוא תנאי הכרחי לכל אישור של המהלך.

העסקה המתוכננת מצטרפת למגמה אזורית מדאיגה. בשנים האחרונות התעמקו הקשרים הצבאיים בין מצרים לסין, כאשר קהיר רכשה מטוסי קרב סיניים מתקדמים ואף קיימה תרגילים משותפים עם חיל האוויר הסיני. על פי דיווחים זרים, ישראל פועלת מאחורי הקלעים לשכנע את הבית הלבן לאשר מכירת מטוסי F-15 למצרים, במטרה למנוע נוכחות צבאית סינית קבועה בגבול המערבי.

המהלך הסעודי מתרחש על רקע מתיחות אזורית מתמשכת. החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, ביצעו תקיפות נרחבות בבירת סעודיה ריאד, ואף הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 באמצעות טיל קרקע-אוויר. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ביטל ברגע האחרון תקיפה צבאית מתוכננת נגד החות'ים, כאשר מטוסי הקרב האמריקאיים כבר עמדו חמושים על המסלולים.

גרמניה, שהצטרפה לאחרונה למועדון מפעילי ה-F-35 עם הזמנת 35 מטוסים, מדגימה את המשיכה הגוברת למטוס החמקן המתקדם. ה-F-35A הראשון שיועד ללופטוואפה המריא לראשונה מעל טקסס, במסגרת תהליך ההתעצמות של חיל האוויר הגרמני.

העסקה הסעודית צפויה להידון בקונגרס האמריקאי בשבועות הקרובים, כאשר ישראל ממשיכה להפעיל לחץ כבד על הממשל בוושינגטון. השאלה המרכזית היא האם הפנטגון יסכים לדרישות הישראליות החריגות, או שהעסקה תתקדם ללא פיצוי משמעותי למערכת הביטחון בירושלים.