תיעודים ויזואליים חריגים משני קצוות שונים של הגלובוס עוררו בימים האחרונים סערה ברשתות החברתיות והציתו מחדש את הדיון העולמי סביב תופעות אוויריות בלתי מזוהות. ביום ראשון האחרון, ערב כיפור, ט' בתשרי, הבחינו אלפי נהגים ועוברי אורח בטהרן במראה יוצא דופן בשמי העיר, בעוד שבאותה יממה ממש חוו תושבי בואנוס איירס בארגנטינה תופעה מסתורית דומה.

האירוע המרכזי התרחש בשעה 19:30 בערב (שעון מקומי) לאורך האוטוסטרדה המרכזית "אזאדגאן" בדרום טהרן. מעל לשכבת העננים הנמוכה הופיע גוף מעגלי זוהר, שפלט אלומות אור צבעוניות ומשתנות – גוונים עזים של אדום, ירוק, כחול ולבן. הגוף ריחף בצורה יציבה לחלוטין, ללא כל קול מנוע או נהמת מדחפים, תוך שהוא מסתובב באיטיות ומשנה כיוון בין העננים.

הגולש האיראני @AliiiiiSeda העלה לרשת סרטון בן כ-23 שניות ותיאר בפרסית: "טהרן, כביש מהיר אזאדגאן, 29 בשהריוור בסביבות 19:30. צילמתי גופים שמימיים לא מזוהים. באמת שאני לא יודע מה זה, אבל זה היה ממש סמוך לעננים, בעל אורות מיוחדים, ומעופף בחלל באוויר בלי להשמיע שום קול ורעש". הסרטון צבר במהירות עשרות מיליוני צפיות.

התיעוד מציג גוף בעל מבנה עגול עם שורת אורות מהבהבים הדומים לתאורת LED עוצמתית. על פי דיווח אתר החדשות הבינלאומי Intellinews, עדויות על מראות מאירים דומים הגיעו באותו הלילה גם משמי העיר משהד שבצפון-מזרח איראן.

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העובדה שהאירוע התרחש בלב טהרן, בימים שבהם המתיחות הצבאית מול ישראל וארה"ב נמצאת במוקד החדשות העולמי, הוסיפה לספקולציות. סוכנות הידיעות החצי-רשמית 'פארס' שיתפה את התיעוד הוויראלי, אך ציטטה את רשות התעופה האזרחית שהבהירה: מערכות המכ"ם לא איתרו שום תוכנית טיסה מאושרת התואמת לגוף המדובר, ולא נמסרה כל הודעה רשמית המגדירה את העצם כמטרה עוינת.

באותה יממה ממש, מעברו השני של האוקיינוס, חוו מאות אלפי תושבים בארגנטינה חוויה מסתורית לא פחות. בליל שבת ובמוצאי שבת, ח' בתשרי, פקדה את אזור המטרופולין של בואנוס איירס הפסקת חשמל מסיבית ופתאומית. על פי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, כ-600 אלף בתי אב בשכונות מרכזיות – ובהן פלרמו, רקולטה, נונייס, בלגראנו, סן מרטין, סאבדרה וויסנטה לופז – שקעו בחושך מוחלט.

בתוך החושך הכבד שיצר הבלק-אאוט העירוני, יצאו אזרחים רבים אל המרפסות והרחובות. לתדהמתם, מבעד לשמי הלילה הנקיים מזיהום אור, הבחינו רבים בשלוש נורות בוהקות בעוצמה חריגה, שנעו בדממה מופתית במבנה דמוי חץ או האות "V" מעל שכונת סאבדרה ואזורים סמוכים.

בסרטון קצר בן כ-15 שניות שהופץ ברשתות, נראות הנקודות הבוהקות כשהן שטות בתיאום מושלם. ברשתות החברתיות המקומיות החלו גולשים לכנות את הגוף המסתורי בשם "ספינת אם", וחלקם תהו האם קיים קשר פיזי בין התופעה השמימית לקריסתה הפתאומית של רשת החשמל העירונית.

נכון לעת הזו, שלטונות איראן וארגנטינה טרם פרסמו הסבר רשמי לתופעות. התיעודים ממשיכים להתפשט ברשתות החברתיות ומעוררים דיונים נרחבים בקרב חוקרים וגולשים כאחד.