האו"ם: ארה"ב ביצעה פשעי מלחמה באיראן

וועדת חקירה שמונתה על ידי האומות המאוחדות פרסמה ממצאים חריפים נגד ארצות הברית, וקבעה כי קיים יסוד סביר להאמין שהיא ביצעה פשעי מלחמה במסגרת תקיפות צבאיות שביצעה בשטחה של איראן. הקביעה מתבססת על חקירה ממושכת שערכה הוועדה לגבי אירועים שהתרחשו באזורים אזרחיים.

על פי הדו"ח שפורסם, התקיפות האמריקניות כללו תקיפה של בית ספר לבנות בעיר מינאב שבמחוז הורמוזגאן, וכן תקיפה של מרכז ספורט בעיר למארד שבמחוז פארס. הוועדה ציינה כי בשני המקומות נפגעו אזרחים רבים, וכי לא נמצאו ראיות המצביעות על כך שהמקומות שימשו למטרות צבאיות בעת התקיפה.

במקביל לממצאים נגד ארצות הברית, קבעה הוועדה כי השלטונות באיראן ביצעו פשעים נגד האנושות במהלך דיכוי המחאות נגד המשטר שהתרחשו בחודש ינואר. הדיכוי כלל ירי חי לעבר מפגינים, מעצרים שרירותיים, עינויים והעלמות בכפייה, שבוצעו באופן שיטתי ברחבי המדינה.

גורמים רשמיים בארצות הברית דחו את הממצאים, וטענו כי כל הפעולות שביצעה ארצות הברית כוונו אך ורק נגד מטרות צבאיות. גם במשרד החוץ האיראני דחו את המסקנות בנוגע למחאות הפנים, וטענו כי מדובר בוועדה מוטה שמשרתת אג'נדה פוליטית.

הדו"ח מתפרסם בעת שבה ממשל טראמפ מנהל מגעים עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר השבוע כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן "משתוקקת" להגיע להסכם עם וושינגטון. כאשר נשאל האם המגעים מתנהלים באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב הנשיא: "לא, באופן ישיר".