ההליך נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, בנושא הטענות לפשעי מלחמה בעזה, יידחה בלא פחות מ-36 חודשים | דיון ההוכחות היה אמור להתקיים בקרוב - אך דרום אפריקה ביקשה 18 חודשים לצורך הגשת הגשת תשובה לכתב ההגנה, בישראל הסכימו בתנאי שיוכלו להשיב לה | בכך בית הדין דחה למעשה את כל ההליך בשלוש שנים (בעולם, משפט)
מה אם כל מה שהעולם קורא על הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא גרסה מנוהלת? | העיתונאי אשלי רינדסברג חשף מערכת משומנת האחראית על 850,000 עריכות, קואליציה סודית של עורכים - שמספרים לכל העולם סיפור מעוות (חדשות בעולם)
הוראת התקיפה השנייה נגד סירה חשודה שנשאה 11 בני אדם מסבכת בימים אלו את שר המלחמה פיט הגסת' לאחר שעל פי דיווח נתן הוראה "להרוג את כולם", גם לאחר שהסירה יצאה מכלל שימוש | האם מדובר בפשע מלחמה? הסבר על הסערה בעקבות התקיפה (בעולם)
קנדה חוקרת "פשעי מלחמה" אפשריים שביצעו חיילי צה"ל בעזה, כך עולה מדיווח של ה'טורונטו סטאר' הבוקר | החקירה שנוהלה על ידי המשטרה המלכותית של קנדה נותרה חשאית, ללא ידיעתה של ישראל ונחשפה רק הבוקר אחרי יותר משנה | כל הפרטים (חדשות, מדיני)
לאחר שאמש (ראשון) פורסם כי בית משפט בברזיל הורה למשטרה לחקור חייל צה"ל השוהה בחופשה במדינה, אודות מעשים שביצע ברצועת עזה, כעת מתברר כי מדובר בקצה הקרחון לתופעה אנטישמית נרחבת, הפועלת במדינות שונות בעולם בכדי "לצוד" את חיילי צה"ל | הנתונים המלאים והוראות צה"ל לחיילים (בעולם)
בית משפט בברזיל הורה למשטרה במדינה לחקור חייל צה"ל, שהוגשה נגדו תלונה על ידי ארגון אנטי ישראלי אודות פעולות שביצע במסגרת המלחמה בעזה | לפי הדיווח, הארגון הינד רג'ב הפועל בבלגיה, הגיש דו"ח של 500 עמודים נגד החייל, חומר ששיכנע את בית המשפט להורות למשטרה לחקור אירועים שאינם קשורים לברזיל | לפי דיווחים בארץ, החייל הצליח לברוח מהמדינה בדרך לא ברורה (חדשות, מדיני)