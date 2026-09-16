המשושה המפורסם בקוטב הצפוני של שבתאי ( צילום: נאס"א )

טלסקופ החלל האבל גילה תופעה חדשה ומרתקת באטמוספרה של כוכב הלכת שבתאי: מבנה ענק בעל עשר צלעות המקיף את הקוטב הדרומי. המבנה, שכונה "דקגון", מזכיר במידת מה את המשושה המפורסם שנצפה בקוטב הצפוני של שבתאי, אולם החוקרים מדגישים כי מדובר בתופעה שונה לחלוטין – צעירה בהרבה ובעלת תנועה דינמית.

תיעוד של כוכב הלכת שבתאי מכדור הארץ - צילום: רשתות חברתיות תיעוד של כוכב הלכת שבתאי מכדור הארץ | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:48

הגילוי פורסם בכתב העת המדעי Science Advances ביום 2 בספטמבר 2026, בעקבות מחקר שהוביל האסטרונום אגוסטין סאנצ'ס-לאווה מאוניברסיטת חבל הבסקים. בתצפיות שערך טלסקופ האבל ניתן להבחין בבירור בתבנית בעלת עשר צלעות, הנפרשת סביב הקוטב הדרומי וחודרת למספר שכבות שונות באטמוספרה של כוכב הלכת.

המשושה בקוטב הצפוני של שבתאי ( צילום: נאס"א )

המשושה בקוטב הצפוני של שבתאי מוכר למדענים זה שנים רבות. הוא התגלה לראשונה בתצפיות של חלליות "וויאג'ר" בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, ומאז נצפה פעמים רבות. מדובר בזרם אטמוספרי עצום – ולא במבנה מוצק – שצורתו המשושה נותרה יציבה לאורך עשרות שנים. פסל הזיכרון של צ'רלי קירק הושחת אריה לוי | 15.09.26 הפעם, לעומת זאת, החוקרים עומדים בפני תופעה חדשה יחסית. סימנים ראשונים למבנה בקוטב הדרומי זוהו בתצפיות משנת 2023, והוא הפך ברור ומוגדר יותר בתצפיות מאוחרות. החוקרים משערים כי ייתכן שהמבנה נוצר בתקופה שבה הקוטב הדרומי של שבתאי היה קשה יותר לצפייה מכדור הארץ, ולפיכך ייתכן שהתהליך החל עוד קודם לכן. הממדים של המבנה החדש הם עצומים. על פי הדיווחים המדעיים, קוטרו מגיע לכ-168 אלף קילומטרים, כאשר כל אחת מעשר הצלעות שלו משתרעת על פני יותר מ-16 אלף קילומטרים. לשם השוואה, קוטרו של כדור הארץ הוא כ-12,742 קילומטרים בלבד.

המשושה בקוטב הצפוני של שבתאי ( צילום: נאס"א )

גם אופן התנועה של המבנה החדש שונה מזה של המשושה הצפוני. בעוד המשושה הצפוני נחשב יציב יחסית במיקומו, המבנה הדרומי נע באטמוספרה של שבתאי, והחוקרים מתארים אותו כתופעה מתפתחת. על פי המחקר, הוא נע מזרחה במהירות של כעשרה קילומטרים בשעה, למרות שהזרמים האטמוספריים בסביבתו מהירים בהרבה.

החלק המרתק ביותר בגילוי הוא שבניגוד למשושה הצפוני, שאותו חוקרים המדענים לאחר עשרות שנים של יציבות, כאן הם זוכים להזדמנות נדירה לצפות בתופעה אטמוספרית גדולה בעודה מתפתחת ומשתנה. תצפיות נוספות של טלסקופ האבל ושל טלסקופים אחרים עשויות לסייע בפענוח השאלה כיצד כוכבי לכת ענקיים יוצרים תבניות גיאומטריות מדויקות כל כך בתוך האטמוספרה הסוערת שלהם.