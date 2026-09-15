בית העלמין היהודי בבנגקוק, שנרכש לפני כחמש שנים על ידי הקהילה היהודית ושלוחי חב"ד במקום, נקלע בחודשים האחרונים למשבר מול הרשויות המקומיות בתאילנד, לאחר שאלו סירבו לחדש את רישיון הקבורה.

ביום שישי בבוקר, ערב ראש השנה, התקבל אצל נציגי חב"ד מכתב מהמושל האזורי ובו דרישה חריגה: לפנות את בית העלמין, שבו ארבעה קברים, עד ליום שלישי.

לנוכח הדחיפות הקיצונית פנה הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בבנגקוק, לסמנכ"ל המבצעים של ארגון זק"א, חיים וינגרטן, וביקש את סיוע הארגון בהעברת הקברים. הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד, רכש מבעוד מועד חלקת קבורה חדשה שתשמש כמקום מנוחה חלופי.

מיד בצאת השבת, ולאחר התייעצות הלכתית עם רבני זק"א, יצאו לבנגקוק סמנכ"ל המבצעים חיים וינגרטן והמתנדב בערלה יעקובוביץ.

ביום שלישי פעלה במקום משלחת משותפת של זק"א, רבני חב"ד וחברי הקהילה היהודית, ובהם הרב יוסף חיים קנטור, הרב נחמיה וילהלם, הרב אליעזר אשכנזי, יוסי גולדברג ודוידי חדד.

לאחר שעות של עבודה מאומצת ורגישה, תוך הקפדה מלאה על כבוד המת והנחיות ההלכה, הועברו ארבעת הקברים בשלמותם למקום מנוחתם החדש.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, אמר: "כשקיבלתי את הפנייה בערב ראש השנה והבנתי את הדחיפות, היה ברור לנו שזק"א תעשה כל שנדרש כדי לשמור על כבוד המת. מיד בצאת השבת יצאנו לבנגקוק, לאחר התייעצות עם רבני הארגון. היום, בסיוע רבני חב"ד וחברי הקהילה המקומית, השלמנו את המשימה המורכבת והבאנו את הנפטרים למנוחת עולמים בכבוד הראוי".

הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של הקהילה היהודית בתאילנד, אמר: "מדובר באירוע מורכב ורגיש מאוד, שנדרשנו לטפל בו בתוך זמן קצר ביותר. אנו מודים לארגון זק"א ולאנשיו שנענו מיד לקריאה והגיעו מישראל כדי לסייע לנו. שיתוף הפעולה והמסירות אפשרו להשלים את העברת הקברים בכבוד, ברגישות ובהתאם להלכה היהודית".