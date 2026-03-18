שני אירועים קשים לישראלים בארץ ובעולם: ליאור דדון ז"ל נהרג בתאונת גלישה בבת ים בצל הרוחות העזות • בצפון תאילנד: יובל כהן, לוחם במילואים שיצא לטיול, נפצע אנוש בתאונת דרכים • משפחתו בקריאה נואשת למטיילים באזור: "זקוקים בדחיפות לתרומות דם O מינוס" (בארץ, בעולם)
לאחר שבועות של חילופי אש, שרי ההגנה חתמו על הסכם חירום בנקודת הגבול • "החל מהשעה 12:00 – הנשק שותק" • מאחורי הקלעים: שיחת טלפון גורלית בין רה"מ קמבודיה למזכיר המדינה האמריקני הכריעה את הכף • החשש הגדול: האם מנגנון הפיקוח יצליח למנוע את הפיצוץ הבא? (בעולם)
מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (מעניין, עולם החי)
חיילים תאילנדים חמושים ברובים ישראליים מסוג 'תבור' פרצו בטנק את הכניסה לכפר בקמבודיה, ברקע העימות המתפתח | במהלך הלילה דווח על התרחבות הקרבות לאורך הגבול, ועל מאות אלפי אזרחים שברחו מבתיהם משני צידיו (בעולם)
מאות אלפים התפנו משני צידי הגבול בקמבודיה ותאילנד לאחר חידוש הקרבות הלילה בין שתי המדינות וסיומה של הפסקת האש וההסכם שנחתם ביוזמתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | יש כבר הרוגים משני צידי הגבול, ארה"ב צפויה לפעול כדי להחזיר את השקט בין האויבות ההיסטוריות (חדשות)
סופה טרופית שפגעה במספר מדינות בדרום-מזרח אסיה הותירה אחריה הרס אדיר ומאות רבות של הרוגים ונעדרים | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה ההרס הרב שהותירה אחריה הסערה, בעקבות השיטפונות העוצמתיים שסחפו את כל הנקרה בדרכם (חדשות, בעולם)