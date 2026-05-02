חוף ים באי קופנגן בתאילנד ( צילום: shutterstock )

חריג: כלי תקשורת בתאילנד דיווחו כי בפשיטה משטרתית באי קופנגן התגלו עשרות ילדים ישראלים בגן שפעל ללא רישוי תקף. בגן בשם "ארקי" נמצאו 89 ילדים ישראלים בגילים שנתיים עד 12, אף שלפי הרישיון המקום רשאי היה להפעיל מסגרת ל-18 ילדים בלבד בגילי שנתיים עד חמש, כך לפי הדיווח היום ב"בנגקוק פוסט".