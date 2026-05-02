חריג: כלי תקשורת בתאילנד דיווחו כי בפשיטה משטרתית באי קופנגן התגלו עשרות ילדים ישראלים בגן שפעל ללא רישוי תקף. בגן בשם "ארקי" נמצאו 89 ילדים ישראלים בגילים שנתיים עד 12, אף שלפי הרישיון המקום רשאי היה להפעיל מסגרת ל-18 ילדים בלבד בגילי שנתיים עד חמש, כך לפי הדיווח היום ב"בנגקוק פוסט".
לפי הדיווח, במהלך הפשיטה נעצרו שלושה חשודים: זוג איראנים בני 45, איידין קישיפור ונדין קישיפור, וכן פראתומתיפ יואין, אזרחית תאילנדית בת 61. השלושה חשודים בהפעלת מוסד חינוכי ללא היתר, בהעסקת זרים ללא אישורי עבודה, באי דיווח על העסקת עובדים זרים וכן באי עמידה בתקנות להגנת הילד.
גם מספר מורים זרים נעצרו בחשד לעבודה ללא רישיון ואי-עמידה בתנאי ההעסקה המקומיים. כמו כן, לפי הרשויות, חלק מהנוכחים ניסו להימלט מהמקום במהלך הפשיטה. באתר של הגן נכתב כי הוא גובה 64 אלף באט עבור "סמסטר", אבל לא מפרט אם תוכנית הלימודים שלו מוכרת רשמית.
הפעילות בוצעה על ידי כוחות משטרה, הגירה וגורמים מקומיים, בעקבות תלונות שעלו ברשתות החברתיות בנוגע להפעלת מוסד בלתי חוקי על-ידי זרים. החקירה נמשכת, ורשויות המדינה בוחנות נקיטת צעדים נוספים נגד המעורבים בפרשה.
