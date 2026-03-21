לאחר שאלות רבות שהופנו לכמה מרבני רמת ד' בבית שמש סביב סוגיית התשלומים והפעלת המסגרות הפרטיות בצל המתיחות הביטחונית, פרסמו הרבנים מכתב הנחיות ברור: "חובה על המטפלות לפתוח את המסגרות" • ומה לגבי החזר כספי להורים שחוששים לשלוח? • כל הפרטים (חרדים)
זירה קשה:41 פעוטות אובחנו כסובלים מבעיות נשימה בגן פרטי בירושלים | שנים מהם עוברים פעולות החייאה |התינוקות נפגעו בדרכי הנשימה, נבדק אם היה חימום בבית מאש גלויה ללא פתחי אוורור | מהמשטרה נמסר כי שוטרים הגיעו למקום עקב דיווח על חשד לאירוע חומרים מסוכנים | לוחמי אש מכבאות והצלה פועלים גם הם במקום ומסייעים לפינוי המבנה (בארץ)
בית משפט השלום בפתח תקווה פסק לאחרונה פיצויים משמעותיים בסך 62,000 שקלים לטובת מנהלת גן ילדים מראש העין, בתביעת לשון הרע שהוגשה נגד אם לילד לשעבר בגן. הפסיקה הדגישה את חומרת הפצת מידע כוזב כעובדות וההשלכות המיידיות על מוסדות (חוק ומשפט)