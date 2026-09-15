נער יהודי בן 14 נפצע בידו לאחר שנדקר, על פי החשד, בידי מתפלל בן 22 בתוך בית הכנסת "קדושת יוסף ווערדאן" בבורו פארק שבברוקלין. האירוע התרחש ביום שני בערב, בסמוך לשעה 19:20, בבית הכנסת ברחוב 54, בקרבת השדרה ה-17.

משטרת ניו יורק הוזעקה לבית הכנסת בכתובת 1675 רחוב 54 בעקבות דיווח על האירוע. על פי הפרטים שמסרה המשטרה לכלי התקשורת המקומיים, החשוד השתמש בכלי חיתוך ופצע את הנער בידו. החשוד, בן 22, נלקח למעצר לאחר האירוע. הנער שנפגע סירב לקבל טיפול רפואי במקום, כך נמסר בדיווחים שהתבססו על המשטרה. לא דווח על נפגעים נוספים. שני המעורבים תוארו כמתפללים בבית הכנסת. על פי דיווח ב-New York Post, מקורות במקום מסרו כי החשוד מוכר לתושבי השכונה ונוהג לפקוד לעיתים קרובות בתי כנסת באזור. מדובר במידע המיוחס למקורות מקומיים ולא בהודעה רשמית של משטרת ניו יורק. פסל הזיכרון של צ'רלי קירק הושחת אריה לוי | 15.09.26 ממדאני ללא סיווג ביטחוני פדרלי ישראל גרוס | 15.09.26 נכון לעת זו, לא פורסמו שמו של החשוד או זהות הנער שנפגע, ולא נמסרו פרטים על הרקע שהוביל לאירוע. המשטרה ממשיכה בבדיקת נסיבות המקרה ובבירור המניע. גם טרם פורסם אם הוגשו נגד החשוד אישומים רשמיים ומהן העבירות המיוחסות לו. אין בפרטים שפורסמו עד כה הודעה של המשטרה שלפיה האירוע נחקר כפשע שנאה.

בית הכנסת "קדושת יוסף ווערדאן" ( צילום: גוגל מפות )

האירוע בבורו פארק מצטרף לתחושת דריכות גוברת בקרב קהילות יהודיות בניו יורק, ובייחוד באזורים חרדיים שבהם בתי הכנסת פעילים לאורך היום ומשמשים לא רק לתפילה אלא גם למפגש קהילתי, ללימוד ולפעילות משפחתית. עם זאת, בשלב זה לא פורסם מניע רשמי לאירוע, ולכן אין לקבוע כי מדובר בתקיפה על רקע אנטישמי עד להודעה מוסמכת של המשטרה או גורמי החקירה.

החקירה בפרשת בורו פארק עדיין בראשיתה, והשאלה אם מדובר באירוע פלילי נקודתי, במשבר נפשי או בתקיפה בעלת מניע אידאולוגי צפויה להתברר רק לאחר השלמת בדיקת המשטרה ועדויות הנוכחים. בינתיים, הקהילה המקומית ממתינה לעדכונים ומחדדת את שאלת הביטחון במוסדות התפילה שלה.