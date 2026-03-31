מצוד נרחב של משטרת ניו יורק אחר שני חשודים שתועדו כשהם מבצעים סדרת עוקצים מתוחכמת בלב בורו פארק ובשכונות הסמוכות | בתוך זמן קצר נעלמו עשרות אלפי שקלים מחשבונותיהם של תושבים תמימים, כשהשיטה המדאיגה חוזרת על עצמה שוב ושוב בנקודות מרכזיות (חרדים)
במעמד צנוע ומרגש, בראשות האדמו"ר מסאטמר, רכש הנגיד ר' ליפא פרידמן את "זכות שם הבניין" עבור תלמוד התורה החדש של החסידות, והחליט להנציח עליו את שמו של אביו – המשב"ק המפורסם לבית סאטמר, הרב משה פרידמן • צפו בתיעוד מהמעמד בראשות האדמו"ר וברגע המרגש עם הסידור של ה'ויואל משה' (חסידים)
הוא יצא מהבנק בשכונה החרדית עם מזומן, ואחרי שנכנס לרכב ראה שמישהו נוקש על החלון ומבקש עזרה. בינתיים שניים אחרים הצביעו על המעיל המוכתם שלו - וביקשו שיסיר אותו כדי שיוכלו לעזור לו | הוא הבין שמדובר במלכודת (חרדים בעולם)
מעמד היסטורי ורב רגש נערך אמש בלב בורו פארק, כאשר חסידי ליסקא התכנסו לעריכת שולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט – שהפך למעמד פרידה מרטיט מהיכל בית המדרש המיתולוגי המצפה להריסה ובנייה מחדש | זקני החסידים לא עצר בדמעותיהם בעת שהאדמו"ר נפרד מהכתלים הספוגים בתפילות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
צלבי קרס גדולים רוססו על מגלשה בפארק ילדים פופולרי בלב שכונת בורו פארק החרדית בברוקלין | המשטרה חוקרת את מעשה האנטישמיות החמור: "הורים לעולם לא צריכים לחשוש שילדיהם יתקלו בשנאה נתעבת במגרש משחקים" (חרדים בעולם)
אישה כבת 70 נפלה קורבן לגניבת ארנק בידי כייסת בחנות בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין | המשטרה פרסמה תיעוד של החשודה וקוראת לציבור לסייע בזיהויה | לפי הדיווחים היא הצליחה להיצמד לרוכשת באמצע קניות ולשלוף מתוך תיקה את הארנק (חרדים בעולם)
במעמד מפואר ומרומם התקיים השבוע מעמד הכנסת ספר תורה חדש לבניין התלמוד תורה של חסידות באבוב בבורו פארק| ספר התורה נדבת משפחת הנגיד רבי לייבל רובין ע"ה, בונה ומקים בניין הת"ת, לציון יום היארצייט השני לפטירתו | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מבאבוב | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר שחזר ביום חמישי האחרון ממסע הקודש בארה"ק, כבר השתתף במוצאי שב"ק האחרון בדינר השנתי לטובת ממלכת התורה והחסידות של החסידות בבורו פארק | בדברים שנשא הזהיר האדמו"ר את ההורים מפני ירידה רוחנית של הבחורים האמריקאים בירושלים | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בורו פארק החרדית חגגה ברוב שמחה, את שמחת נישואי נינתו של זקן הפוסקים בארה"ב, האדמו''ר מסערדאהעלי, הכלה בת לנכדו הרה"ג ר' חיים אליעזר זילבר, ראש ישיבת סטוטשין בן האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, חתן הרה"צ ר' חיים אלעזר מאנדלאוויטש, חבר בד''צ טארטיקוב, עב"ג החתן אליעזר סופר, בן הרה"ג ר' פישל סופר, בן הגה"צ גאב"ד בואנוס איירס (חסידים)
באמצע מעבר דירה, גילה תושב שכונת בורו פארק החרדית שנעלמו 7,000 דולר ממגירה בדירה | הוא עירב את 'השומרים', שיצר קשר עם מנהלי חברת ההובלה. בהמשך היום כשפתח את המגירה פעם נוספת, גילה בעל הבית את הכסף במקום (חרדים, בעולם)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)
בבורו פארק נחגגה השבוע שמחת בר המצווה לנין זקן אדמו"ריה, האדמו"ר ממונקאטש, חתן המצוות נכד לבנו הגה"צ רבי ירוחם פישל רבינוביץ, ראש ישיבת מונקאטש, בן לחתנו הרב יעקב רובין, בן הגה"צ אבד"ק אילינוב | במהלך השמחה נשא חתן המצוות את הפלפל כנהוג, כשהחסידים מאזינים בשקיקה | לאחר השמחה, עברו כלל המשתתפים לקבל שיירי כוס של ברכה מהאדמו"ר (חסידים)
ימים נעלים היו מנת חלקם של חסידי גור בארה"ב, עם ביקורו ההוד של הרה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור בקרבם | הרה"צ שהגיע בשליחות אביו לנחם אבלים את נגיד החסידות ר' שלמה ורדיגר שישב שבעה על פטירתה של אמו ע"ה, כבר ניצל את שהותו במקום, לביקורי חיזוק בקרב מוסדות התורה והחינוך של החסידות וביקר במעונם של גדולי ישראל והרחיב עמם בשיחה אודות המצב השורר בארה"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
התרגשות בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חנוכתו ברוב פאר והדר של בניין המתיבתא במרכז החסידות| הבניין המפואר כולל היכל לימוד, ספרייה עשירה וחדרי שיעורים. הבנייה הושלמה במהירות שיא של שלושה חודשים בלבד | צפו בתיעוד מתחילת הבנייה, ועד לחנוכתה בראשית השנה עם תחילת זמן החורף (חסידים - עולם הישיבות)