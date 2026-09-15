ממדאני ללא סיווג ביטחוני: לא יכול לקבל תדרוכים מסווגים

תשעה חודשים חלפו מאז נכנס זוהראן ממדאני לתפקידו כראש עיריית ניו יורק, והוא עדיין ממתין לקבלת סיווג ביטחוני פדרלי. העיכוב המתמשך מונע ממנו לקבל תדרוכים על מידע מסווג הנוגע לאיומי טרור ולסיכונים ביטחוניים חמורים המאיימים על העיר.

על פי דיווח בעיתון "ניו יורק פוסט", היעדר הגישה למידע זה עלול לפגוע ביכולת הממשל העירוני להגיב במהירות בעת אירוע חירום לאומי או המוני. המצב הופך למורכב במיוחד על רקע פתיחת העצרת הכללית ה-81 של האו"ם בניו יורק, אירוע המביא עמו הגעה של מנהיגים ודיפלומטים רבים מכל רחבי העולם ומצריך תיקוף ביטחוני הדוק ברמה הגבוהה ביותר.

במסיבת עיתונאים שנערכה בבניין העירייה ניסה ממדאני להפחית מעוצמת החששות. בדבריו ציין כי מדובר בלוח זמנים רגיל ומקובל לאישור מסוג זה, והדגיש כי התהליך לקבלת הסיווג הביטחוני הפדרלי נמצא בעיצומו.

ממדאני הוסיף כי שורה של פקידים בכירים בממשלו כבר מחזיקים בסיווג הביטחוני הנדרש, ובמקביל משטרת ניו יורק מתדרכת אותו באופן שוטף על חקירות מודיעיניות ונושאים ביטחוניים שאינם כוללים מידע מסווג ברמה הפדרלית.

סוגיית הסיווג הביטחוני של ראש עיריית ניו יורק אינה תקדים ראשון מסוגו. ראש העיר לשעבר ביל דה בלאזיו נותר אף הוא ללא סיווג מתאים בפרק זמן דומה לאחר שלא הגיש את הבקשה בתחילת כהונתו, ותהליך הבדיקה בעניינו נמשך קצת יותר משנה עד לאישורו. כמו כן, לראש העיר הקודם אריק אדמס נשלל הסיווג הביטחוני בעקבות כתב האישום הפדרלי שהוגש נגדו.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי בדיקות הבלעדיות והסריקות המבוצעות על ידי ה-FBI עשויות להימשך עד כחודש שנים, בפרט עבור דמויות חדשות במערכת הציבורית.