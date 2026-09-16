רגעים מצמררים תועדו במצלמת אוטובוס בג'ורג'יה שבארצות הברית, כאשר הנהג נרדם במהלך הנסיעה והאוטובוס איבד שליטה.

בתיעוד נראה הנהג מוריד את ידיו מההגה, וראשו נשמט קדימה. האוטובוס ממשיך בנסיעה ללא שליטה, סוטה מהנתיב ויורד מהכביש. כעבור מספר שניות התנגש הרכב בעצים.

על פי הדיווחים, שני נוסעים נסעו באוטובוס באותה עת, בנוסף לנהג. שלושתם נפצעו בתאונה, אך למרבה המזל פציעותיהם לא היו מסכנות חיים.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה. הנהג צפוי לעמוד בפני אישומים, ביניהם נהיגה בהיסח דעת ואי שמירה על הנתיב.