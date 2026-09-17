תחקיר שפורסם במגזין 'ואניטי פייר' חושף כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, פנה במהלך מערכת הבחירות של שנת 2016 לבכירים במטה של הילרי קלינטון והציע להם עצות אסטרטגיות כיצד לנצח את דונלד טראמפ.

על פי הדיווח, ואנס אמר אז: "אני שונא את הילרי, אבל שונא את טראמפ יותר".

בשיחות שקיים אותה תקופה הוסיף ואנס והדגיש: "טראמפ לא יכול לנצח. הוא לא יכול לנצח. הילרי עומדת להפסיד, אבל היא לא חייבת".

על פי הממצאים שנחשפו, ואנס דרש מקלינטון לשנות את לוח הזמנים שלה ולהגיע באופן מיידי למדינות המפתח שבהן מתגוררים בעיקר בני מעמד הפועלים.

"היא צריכה לבוא לכאן במקום להיות למטה במיאמי", אמר ואנס לגורם שתיווך בינו לבין מטה קלינטון. הוא פירט את המדינות אוהיו, מישיגן, ויסקונסין ופנסילבניה, והסביר כי על קלינטון לפנות ישירות לתושבים המקומיים במדינות אלו.

בנוסף, טען ואנס כי על המועמדת הדמוקרטית להתנצל בפומבי על תמיכתה בעבר במלחמת עיראק. "היא צריכה לבוא לכאן ולהתנצל על מלחמת עיראק", דרש ואנס בשיחות. "להתנצל על ששלחה כל כך הרבה אנשים, הקהילה שלי, כל האנשים בכל המדינות האלה שבניהם ואבותיהם מתו וכולם פשוט שכחו אותם".

שישה שבועות לפני מועד הבחירות, שוחח ואנס ישירות עם ג'ייק סאליבן, שהיה אז יועץ המדיניות הבכיר של קלינטון, והפך מאוחר יותר ליועץ לביטחון לאומי תחת ממשל ביידן.

במהלך השיחה הורה ואנס לסאליבן כי קלינטון חייבת לפעול בדחיפות כדי לתקן את הנזק שנגרם בעקבות סערת "סל של אנשים נתעבים". מקור המקורב לסאליבן אישר את דבר השיחה וציין כי ואנס חזר ואמר בקול נחרץ: "היא חייבת להתמקד".

הפנייה הראשונית לצוות של קלינטון נעשתה כאשר ואנס התקשר לגורם תיווך וביקש חיבור ישיר לסאליבן, בטענה שהוא נמצא ב"משימה" להציל את המצב.

דוברת סגן הנשיא, טיילור ואן קירק, מסרה בתגובה לממצאים: "אנשים רבים ביקשו מסגן הנשיא עצות בשנת 2016. הוא מעולם לא עבד עבור קמפיין, אך הוא הפציר הן ברפובליקנים והן בדמוקרטים לגשת לעיירות מעמד הפועלים כמו מידלטאון, אוהיו. אנו דוחים ב-100 אחוז את האפיון כאילו הוא ניסה לעזור להילרי לנצח".

מדובר בחשיפה שעשויה להוות פצצה פוליטית עבור המפלגה הרפובליקנית. אם הדברים יתבררו כנכונים, הם עשויים לסבך את היחסים שבין סגן הנשיא ואנס לבין הנשיא טראמפ, אותו ניסה בעבר להביס.