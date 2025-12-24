נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, הגיב להאשמות שהשמיעה המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון בנוגע לתנאים במרכז הכליאה לטרוריסטים (CECOT) | לדבריו, "אל סלבדור מוכנה לשחרר את כלל אוכלוסיית בתי הכלא שלה, כולל כל ראשי הכנופיות וכל מי שמוגדרים כ"אסירים פוליטיים", לכל מדינה שתסכים לקלוט אותם" (בעולם)
בית משפט פדרלי לערעורים קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועורכת דינו לשעבר, אלינה חאַבָּה, מחויבים לשלם קנס של כמיליון דולר בעקבות הגשת תביעה “חסרת בסיס” נגד הילרי קלינטון | הנשיא האשים את קלינטון ואחרים בקנוניה שנועדה למנוע את נצחונו בבחירות 2016 (בעולם)