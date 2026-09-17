מצור אמריקאי על איראן - צילום: חשבון צבא ארה"ב, סנטקום מצור אמריקאי על איראן | צילום: צילום: חשבון צבא ארה"ב, סנטקום 10 10 0:00 / 0:23

תקיפה איראנית שבוצעה בסוף חודש מרץ על בסיס חיל האוויר האמריקני-סעודי "הנסיך סולטאן" ליד ריאד הותירה נזק אסטרטגי חמור: 12 חיילים אמריקנים נפצעו, ומטוס שליטה ובקרה מתקדם מסוג E-3 Sentry (AWACS) בשווי מאות מיליוני דולרים הושמד כמעט לחלוטין. השאלה המרכזית שהעסיקה את מערכות הביטחון בוושינגטון הייתה כיצד הצליחו האיראנים לאתר במדויק מטוס נע ונד.

חשיפה של אתר Militarnyi ורשת CNN מצביעה על שיתוף פעולה מודיעיני הדוק בין רוסיה לאיראן. ניתוח נתונים אורביטליים מעלה כי ביומיים שקדמו לתקיפה, מערך של 14 לווייני ריגול רוסיים מסדרת Cosmos חלף מעל הבסיס ברצף מתוזמן. בראשם עמד הלוויין המתקדם Cosmos 2573, המצויד ביכולות צילום ברזולוציה גבוהה, מכ"ם מפתח סינתטי (SAR) הרואה גם בחשכת הלילה ודרך עננים, לצד חיישנים תרמיים ומערכות לאיכון אותות רדיו.

תמונת המחשה ( צילום: באמצעות AI )

גורמי מודיעין בכירים הבהירו כי המידע הגיאו-מרחבי הרוסי העניק לאיראן דיוק כירורגי. ללא המעטפת הלוויינית הרוסית, לטהרן אין יכולת עצמאית לפעול כך מול מערכות ההגנה המערביות המשוכללות. הלוויינים סיפקו תצלומי תמונה, איכנו מערכות הגנה אווירית וצתתו לתקשורת הפנימית במקום, מה שאפשר לאיראן לזהות בדיוק את מיקומו של מטוס ה-AWACS שלא חנה במקומו הרגיל. חולץ ממאתיים מטר גובה לאחר נפילה אריה לוי | 15.09.26 מערכות ההגנה האווירית בבסיס לא הצליחו למנוע את הפגיעה, ככל הנראה בשל המידע המדויק שהועבר מהלוויינים הרוסיים. בארצות הברית מביעים חשש כי מעורבות מוסקבה אינה נקודתית, וכי רוסיה מזרימה לאיראן מודיעין מתמשך על נכסים אמריקניים במזרח התיכון. בין היתר, המידע מהחלל סייע לטהראן לפגוע בנכס של סוכנות הביון המרכזית (CIA) בעיר ריאד. השיתוף הצבאי משקף את התהדקות הברית בין המדינות מאז 2022. איראן סיפקה לרוסיה כטב"מים עבור הלחימה באוקראינה, ובתמורה קיבלה מודיעין וכטב"מים. מומחים ביטחוניים רואים במהלך תגובה ישירה של מוסקבה על התמיכה האמריקנית והמערבית בקייב, כולל האישור שניתן לאוקראינה לתקוף בעומק האדמה הרוסית.

סוללת טילי פטריוט ( צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו )

האירוע מטיל את סעודיה למבוך דיפלומטי. ריאד מארחת את הבסיס האמריקני על אדמתה הריבונית, אך מוצאת את עצמה נפגעת בעקיפין משיתוף פעולה הדוק בין שותפתה הקריטית באופ"ק+, רוסיה, לבין אויבתה המושבעת, איראן. גורם סעודי המקורב לבית המלוכה חשף בשיחה עם חדשות 12 את עומק התסכול בצמרת הממלכה: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים".

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התבטא כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן "משתוקקת" להגיע להסכם עם וושינגטון. כאשר נשאל האם המגעים התנהלו באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב הנשיא: "לא, באופן ישיר". על פי דיווח ב'חדשות 12', הנשיא צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק בשבוע הבא.