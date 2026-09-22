תיעוד יוצא דופן הגיע ממחוז גאנסו שבצפון מערב סין, המתעד גבר המבצע ירידה קיצונית במדרון הררי תלול במיוחד. הסרטון מציג את האיש כשהוא דוהר במהירות רבה במורד המדרון החשוף, במה שנראה כמסלול מכשולים טבעי. במקום להתקדם באיטיות ובזהירות, האיש מגביר את קצב התנועה ודוהר כלפי מטה במהירות גבוהה. במהלך הירידה הוא מבצע מספר קפיצות ותמרונים מסוכנים, כשהקרקע באזור נראית יבשה ולא אחידה והזווית החדה של המדרון הופכת את הירידה למסובכת ומסוכנת במיוחד.

במדרון כמעט אנכי: ירידה מסחררת במהירות מטורפת - צילום: רשתות חברתיות במדרון כמעט אנכי: ירידה מסחררת במהירות מטורפת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42

למרות המהירות הגבוהה והתנאים המאתגרים, האיש מצליח לשמור על שיווי משקל ולהמשיך במורד עד שהוא מגיע לתחתית. לקראת סיום הירידה הוא מבצע גלגול קדימה, נוחת בהצלחה ומתייצב על רגליו.

מחוז גאנסו ממוקם בצפון מערב סין ומשתרע על פני אזורים הרריים וצחיחים, שבהם קיימים מדרונות תלולים ותצורות קרקע מאתגרות. עם זאת, לא נמסרו פרטים מאומתים לגבי זהות האיש או המיקום המדויק שבו צולם התיעוד.