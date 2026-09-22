סדרת פיצוצים עוצמתיים הרעידה במהלך הלילה את אזור אל-עיס, מדרום לעיר חלב שבצפון סוריה. מחסן תחמושת שייך למשרד ההגנה הסורי עלה באש והתפוצץ, כאשר לפחות ארבעה בני אדם נפצעו באירוע. אחד הנפגעים נפצע מרסיסים, ופיצוצי משנה נמשכו במשך זמן ממושך לאחר הפיצוץ הראשוני.

עוצמת הפיצוצים הייתה רבה ביותר, והדי הפיצוצים נשמעו למרחק של קילומטרים רבים מהמקום. תושבי האזור סיפרו כי ראו להבות גדולות בשמים, וכי חלונות בבתיהם רעדו מעוצמת גל ההדף שנוצר מהפיצוצים. כוחות ההצלה הסוריים נתקלו בקשיים להתקרב למקום בשלבים הראשונים, בשל המשך התפוצצות התחמושת באתר. ארבעה בני אדם פונו מהאזור לאחר שנפגעו, ובמקביל פונו משפחות שהתגוררו בסמוך למחסן הצבאי. הרשויות הסוריות סגרו כבישים המובילים לאזור, ובהם הכביש המרכזי המחבר בין חלב לבירה דמשק, והזהירו את התושבים שלא להתקרב למקום מחשש לרסיסים ולתחמושת שטרם התפוצצה. על פי הדיווחים, חלק מהנפגעים סבלו מקשיי נשימה, ואדם נוסף נפגע במהלך הניסיון לברוח מהאזור. הרשויות המקומיות הכריזו על מצב כוננות והעמידו צוותי רפואה, אמבולנסים וכוחות חירום בכוננות מלאה.

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הסיבה לפיצוצים עדיין אינה ברורה. משרד ההגנה הסורי הודיע כי נפתחה בדיקה לבירור נסיבות האירוע, ובשלב זה דמשק לא הטילה אחריות על גורם כלשהו. בהמשך מסרה הממשלה הסורית כי צוותים הנדסיים פועלים לאבטחת האתר ולסילוק אמצעי לחימה שנותרו במקום.

על רקע רצף האירועים, עלו בתקשורת הערבית הערכות שלפיהן ייתכן שמדובר בחבלה מכוונת או בפעולה חיצונית. כלי תקשורת באזור דיווחו כי האפשרות למעורבות ישראלית נבחנת, ואף הובאו הערכות של גורמי ביטחון ופרשנים שהעלו אפשרות זו. יחד עם זאת, אין בשלב זה ראיות פומביות המוכיחות כי ישראל עומדת מאחורי הפיצוץ, וישראל לא נטלה אחריות לאירוע.