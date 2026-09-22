העימות הממושך בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לעיתונות האמריקאית הגיע לנקודת רתיחה חסרת תקדים: הבית הלבן הודיע על השקת "Trump TV" – ערוץ דיגיטלי שישדר 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, תכנים שמופקים ונבחרים ישירות על ידי אנשי הממשל, ללא תיווך, עריכה או שאלות ביקורתיות של עיתונאים עצמאיים.

המהלך נולד בעקבות משבר ישיר: הנשיא שלל את תעודות העיתונאי של כתבי רשת CNN, אתר החדשות "פוליטיקו" ורשת MS NOW, והודיע על איסור כניסתם לשטח הבית הלבן "באופן מיידי". טראמפ האשים את כלי התקשורת הללו בהפצת "שקרים ובדיות", וכתב ברשת Truth Social: "כלי תקשורת לא צריכים לקבל היתר לדווח בדיות ושקרים על נשיא ארצות הברית וממשלו. כלי תקשורת נוספים מהפייק ניוז יבואו בעקבותיהם".

באירוע שנערך בחדר הסגלגל הוסיף הנשיא: "אני לא זוכה לסיקור הוגן. יש קצת מברייטבארט ומעט מפוקס ניוז, אבל כל מה שאני מבקש זה רק מראית עין של אמת".

הסנקציה הנשיאותית הובילה מיד לקריסת מערך הסיקור המשותף ("Pool") – המנגנון המסורתי שבו רשתות הטלוויזיה בארה"ב מתחלקות בצילום אירועי הנשיא ומפיצות את חומרי הגלם לכלל כלי התקשורת. כאשר הגיע תורה של CNN להוביל את צוות הצילום היומי ונאסרה כניסתה, שאר הרשתות הגדולות – כולל ABC, CBS, NBC ואף פוקס ניוז – סירבו פה אחד להעמיד צוות חלופי, והודיעו על השעיית השתתפותן במערך הסיקור.

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בהצהרה משותפת של הרשתות נמסר: "לציבור יש עניין חיוני בקבלת מידע עצמאי ומדויק על פעילות הממשל. אף ממשל אינו רשאי להגביל כלי תקשורת רק משום שהוא מתנגד לאופי הסיקור שלו".

במקביל, שלושת גופי התקשורת שסולקו – CNN, פוליטיקו ו-MS NOW – הגישו תביעה פדרלית משותפת בוושינגטון נגד ממשל טראמפ. בתביעה נטען כי שלילת תעודות העיתונאי בוצעה ללא הליך תקין, ותוך הפרה ישירה של התיקון הראשון לחוקה האמריקאית המבטיח את חופש העיתונות.

כדי לעקוף את החרם ההדדי, בחר הממשל לפנות ישירות לציבור. בשלב זה, "Trump TV" אינו פועל כערוץ טלוויזיה, אלא כשידור חי רציף שמועבר באתר הרשמי של הבית הלבן (WhiteHouse.gov) ובערוץ היוטיוב של הממשל.

לפי התיאור הרשמי של השידור, הערוץ מרכז במקום אחד את "הרגעים הגדולים של הממשל", כולל נאומים מרכזיים, הצהרות, סרטוני תדמית וסיקור אירועים נשיאותיים המתעדכנים בזמן אמת.

בעוד שתומכי הממשל מברכים על היכולת לעקוף את מה שהם מכנים "התקשורת המוטה" ולצפות בנשיא ישירות, מומחי תקשורת וארגוני זכויות אזרח בארה"ב מזהירים מפני תקדים מסוכן. לדברי המבקרים, החלפת עיתונות עצמאית וביקורתית בצינור תעמולה ממשלתי ממומן ומבוקר מהווה פגיעה מהותית בשקיפות השלטונית ובערכי היסוד של הדמוקרטיה האמריקאית.