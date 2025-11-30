גם ברחבי העולם לא מתעלמים מבקשת החנינה הדרמטית של ראש הממשלה נתניהו מנשיא ישראל יצחק הרצוג | ב'רויטרס' זכה האירוע לכותרת ראשית באתר וסיקור פוליטי נרחב | כך מסוקרת בקשת החנינה של נתניהו ברחבי העולם (חדשות, בעולם)
בריאיון לסקיי ניוז האוסטרלית, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר על התקדמות משמעותית לעבר סיום המלחמה, תוך התחייבות להשלים את השתלטות על עזה | במקביל, הוא תוקף בחריפות את ממשלת אוסטרליה על רקע תמיכתה במדינה פלסטינית, ומזהיר כי גישה זו מחזקת את הטרור ומסכנת את ביטחון המערב כולו (מדיני)
רצח עובדי השגרירות הישראלים זעזע את התקשורת העולמית, אותה תקשורת שהסיתה בימים האחרונים נגד ישראל במסגרת מלחמתה בעזה | ברוב ככל כלי התקשורת המובילים בעולם, קיבל האירוע הקשה כותרת ראשית, בזמן ששני דיפלומטים נרצחים ברחובות הבירה האמריקנית - רק בגלל שהם יהודים | כך סוקר הפיגוע הדרמטי הלילה בתקשורת הבינלאומית (בעולם)
בכלי התקשורת בעולם סיקרו בהרחבה, לרוב בכותרת ראשית, את החזרה ללחימה והתקיפות הליליות של ישראל על רצועת עזה | רוב כלי התקשורת הדגישו את מניין ההרוגים ברצועה שעומד על מעל ל-300 עזתים, וחלק מהם פתחו ב"לייב" | בארצות הברית, בצרפת ובבריטניה, כולם הדגישו את המשמעות הקטלנית של החזרה ללחימה עבור תושבי עזה (חדשות, בעולם)
גם בכלי התקשורת הבינלאומיים סיקרו היום את חזרתם של החללים החטופים, בני משפחת ביבס ועודד ליפשיץ הי"ד | ברוב כלי התקשורת הודגש סיפורה הטראגי של שירי וילדיה, שנחטפו לעזה בחיים וחזרו באופן טראגי | עיתון ה'ניו יורק טיימס' שידוע באהדתו לאויב, השווה שוב את חזרת החטופים לשיבת המחבלים הרוצחים | התקשורת הבינלאומית על היום הכואב (חדשות)
התקשורת העולמית סיקרה גם היא את שחרור שלושת החטופים על ידי חמאס | אלא שבמקביל לדיווחים על שחרור שלושת הישראלים, בחרו כלי תקשורת רבים לסקר במקביל את השחרור של המחבלים הפלסטינים תוך הקבלה לסיפור הישראלי (חדשות, בעולם)
כלי התקשורת ברחבי העולם הגיבו גם הם לתוכניתו של טראמפ לגרש את העזתים מרצועת עזה למדינות אחרות | בין ביקורת בוטה וחריפה לכותרות מפוצצות, כלי התקשורת בארה"ב ובעולם הגיבו בצורה יוצאת דופן לאמירה ההיסטורית של טראמפ אתמול (חדשות, מדיני)
שחרור החטופות פורסם בהרחבה בכל כלי התקשורת הגדולים והחשובים ביותר בעולם - רובם אף נתנו לאירוע כותרת ראשית | בין הדיווחים על הפסקת האש בעזה לעסקה עם חמאס, שחרור החטופות זכה לכותרות גדולות בכל שערי העיתונים | בניגוד לכלי התקשורת הישראלים, הקפידו כלי התקשורת הבינלאומיים לסקר את שחרור החטופות בקונטקסט אחר (חדשות, בעולם)