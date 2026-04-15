ארה"ב ואיראן: הסכמה עקרונית להארכת הפסקת האש למרות המצור

גורמים אזוריים בכירים מסרו אמש (רביעי) לסוכנות הידיעות AP כי ארצות הברית ואיראן הגיעו ל"הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש בין שתי המדינות, על מנת לאפשר המשך מאמצים דיפלומטיים להגעה להסכם מקיף.

ההתקדמות מגיעה לאחר ימים של מתיחות קשה, כאשר המצור הימי האמריקאני על נמלי איראן והאיומים המחודשים מטהרן סיכנו את קיום הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני כשבוע. על פי הדיווח, הצדדים מנהלים משא ומתן אינטנסיבי בשלוש סוגיות מרכזיות: תוכנית הגרעין האיראנית, השליטה במצר הורמוז ופיצויים על נזקי המלחמה. טראמפ: "המלחמה עם איראן קרובה לסיום" נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העריך בריאיון לרשת פוקס ניוז כי "המלחמה עם איראן קרובה לסיום". הנשיא הוסיף: "אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך". עם זאת, טראמפ הבהיר כי התנאי המרכזי להסכם הוא ויתור מוחלט של איראן על תוכנית הנשק הגרעיני. "אם איראן לא תוותר על נשק גרעיני, לא תהיה עסקה", הדגיש. סגן הנשיא ג'יי די ואנס מסר בנפרד כי "יש הרבה חוסר אמון בין וושינגטון וטהרן, שלא ניתן לפתור בן לילה". ואנס הוסיף: "המתווכות רוצות להגיע לעסקה, אני מרגיש טוב לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים". על פי דבריו, השיחות שהתקיימו בפקיסטן הראו התקדמות, אך האיראנים לא הצליחו לסגור עסקה והיו חייבים לחזור לטהרן לקבלת אישור.

המצור האמריקאני והאיומים האיראניים

על רקע המו"מ, צבא ארצות הברית הודיע כי "עצרנו לחלוטין את הסחר מאיראן ולאיראן דרך הים". המצור הימי, שנכנס לתוקף לפני כשבועיים, חוסם תנועה מסחרית בהיקף של כמעט חצי מיליארד דולר ביום. אנליסטים מעריכים כי איראן תמצה את יכולת האחסון שלה תוך שבועות ספורים.

בתגובה, איראן הסלימה את הטון כלפי וושינגטון. דובר ועדת הביטחון בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, הזהיר: "שיכירו בזכויות איראן, כולל השליטה שלנו במצר הורמוז או שיחזרו למלחמה". משמרות המהפכה הוסיפו כי "עדיין לא השתמשנו ביכולות שלנו, ואם המלחמה תימשך, נחשוף יכולות שהאויב אפילו לא מודע לקיומן".

שלוש סוגיות במרכז המו"מ

על פי הדיווח ב-AP, המשא ומתן מתמקד בשלוש סוגיות מרכזיות. הראשונה היא תוכנית הגרעין האיראנית - ארצות הברית דורשת הוצאת האורניום המועשר מאיראן והתחייבות מוחלטת לוותר על פיתוח נשק גרעיני. הסוגיה השנייה היא מצר הורמוז, שדרכו עוברת כשליש מהספנות העולמית של נפט וגז. איראן דורשת הכרה בזכויותיה במצר, בעוד ארה"ב מתנגדת לכך.

הסוגיה השלישית היא פיצויים על נזקי המלחמה. איראן דורשת פיצוי על הנזקים שנגרמו לה במהלך העימות, כולל הנזקים מהמצור הכלכלי. ארצות הברית מצדה דורשת פיצויים על נזקים שנגרמו לבסיסיה הצבאיים במזרח התיכון מתקיפות איראניות.

המעורבות הסינית במשוואה

בהקשר נוסף, הנשיא טראמפ חשף כי פנה ישירות לנשיא סין שי ג'ינפינג בבקשה שלא לספק נשק לאיראן. "כתבתי מכתב לנשיא סין, ביקשתי ממנו שלא ייתן נשק לאיראן. הוא כתב לי מכתב בחזרה, והוא אומר שהוא לא עושה את זה", מסר טראמפ.

החשיפה מגיעה על רקע דיווחים על מעורבות סינית במלחמה - מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חושפים כי מפקדי הצבא האיראני השתמשו בלוויין ריגול סיני מתקדם לניטור בסיסים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון. הלוויין נרכש על ידי כוח האווירונאוטיקה של משמרות המהפכה בסוף שנת 2024.

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר החשש העיקרי מתמקד במצר באב אל מנדב. גורמים בכירים בירושלים חוששים כי החות'ים בתימן יחסמו את המצר בשירות איראן, בצעד שיהווה מכה קשה לסחר הבינלאומי.