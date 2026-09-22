דיווח מודיעיני שהופק באמצעות מערכת בינה מלאכותית כמעט גרם באביב האחרון לעימות צבאי בין ארצות הברית לסין, כך עולה מדיווח של רשת CNN.

במהלך המלחמה בין ארה"ב לאיראן הופץ בצבא האמריקאי מידע מודיעיני שלפיו ספינה סינית שעברה במזרח התיכון נושאת רכיבים הקשורים לתוכנית נשק גרעיני. הדיווח עורר בהלה במערכת הביטחון האמריקאית, והצבא החל להיערך ליירוט הספינה.

לפי גורמים ששוחחו עם CNN, אנשי צבא כבר נערכו לעלות על הספינה וכלי טיס אמריקאיים היו באוויר לקראת הפעולה. אולם לפני שהמבצע יצא לדרך, גורמים בכירים בדקו מחדש את המידע וגילו בעיה קריטית: הדיווח נוצר בסיוע צ'אטבוט של בינה מלאכותית, שטעה בזיהוי המטען שעל הספינה.

על פי הדיווח, אנליסט בפיקוד המבצעים המיוחדים הזין למערכת שילוב של מידע מודיעיני ומידע גלוי, כולל פרטים ממסמכי המטען של הספינה. מערכת הבינה המלאכותית פירשה את הנתונים באופן שגוי, והמידע הפך בהמשך לחלק מדוח מודיעיני שהופץ בצבא.

בסופו של דבר, הטעות התגלתה לפני שהפעולה יצאה לפועל. אך האירוע ממחיש עד כמה מידע שגוי שנוצר בעזרת בינה מלאכותית עלול להתקדם במהירות ממסך של אנליסט אל מקבלי ההחלטות – ובמקרה הזה, כמעט עד עימות בין שתי מעצמות.