כ-130 מנהיגי עולם מתכנסים השבוע בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק לאירוע השנתי המרכזי, בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך בצעדים קיצוניים נגד הארגון — קיצוצים עמוקים במימון ופרישה מעשרות סוכנויות.

הכינוס מתקיים על רקע מלחמות מתמשכות במזרח התיכון ובאוקראינה, דיונים על סיכוני בינה מלאכותית, ותחושת אי-ודאות בשל העובדה שמזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מסיים את כהונתו השנה ללא יורש מוסכם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לעלות לנאום בשעה 16:45 שעון ישראל ולהציג עמדה נוקשה, כאשר ברקע מתרחשת דרמה דיפלומטית סביב איראן.

מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר בריאיון לרשת NBC כי ארה"ב פתוחה לשיחות עם איראן במסגרת הכינוס. "אנחנו פתוחים לזה. אני לא חושב ששום דבר מתוכנן בנקודה זו, אבל אנחנו בהחלט פתוחים למשהו כזה, במיוחד אם יש לו סיכוי להוביל למשהו חיובי ולהשיג בסופו של דבר את המטרה של כל זה", אמר רוביו. במקביל, בכיר איראני מסר כי ארצו עשויה לפתוח מחדש את מיצר הורמוז לשילוח בתוך ימים אם תוסרנה ההגבלות האמריקאיות, והגדיר את הפסגה כהזדמנות לדיפלומטיה.

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דוברת הבית הלבן אנה קלי הדגישה לקראת הנאום כי טראמפ לבדו "החזיק באומץ" להתעמת עם תוכנית הגרעין האיראנית וכי הושגו כלל היעדים שהוצבו, בניגוד לביקורת לפיה העימות הפך לסטגנציה ממושכת.

מלבד זאת, טראמפ צפוי לפגוש את מנהיגי דנמרק וגרינלנד כדי לחתום על הסכם להרחבת הנוכחות הצבאית האמריקאית באי, מהלך שלדבריו יעניק לוושינגטון "שליטה קבועה". בינתיים, נשיא סין שי ג'ינפינג בחר לדלג על האו"ם ולהגיע ישירות לפגישה עם טראמפ בוושינגטון.

שבוע הדיפלומטיה יכלול שורת נאומי מפתח: נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ונשיא איראן מסעוד פזשקיאן ינאמו ביום רביעי, וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ינאם ביום חמישי. לעומת זאת, נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס לא קיבל ויזה מארה"ב וצפוי לשאת דברים באמצעות וידאו. ברזיל תפתח כמסורת את רשימת הנואמים הרשמית באירוע המרכזי.