מקרון מגיב לטראמפ: לא אגיב לכל שטות שנאמרת

מתיחות דיפלומטית חריפה התפתחה באוקיינוס האטלנטי לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון הגיב בלעג ובחריפות לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

במהלך ביקורו בארכיפלג סן פייר ומיקלון, הבהיר מקרון בצורה חד-משמעית כי המקום הוא "צרפתי" וכי אין מקום לדיון בנושא. הדברים נאמרו לאחר שממשל טראמפ סימן את האזור במפות אמריקניות והתייחס אליו כאל שטח הנמצא בשליטתו.

הצעד מגיע על רקע ניסיונות של נשיא ארצות הברית להתייחס לאזור כאל אזור השפעה בלעדי אמריקני. למרות שהנושא עורר מתחים רבים, מקרון נמנע מלהעמיק בניתוח של מה שהוא כינה "נסיגה" אפשרית מצד הממשל האמריקני, אך הדגיש בציניות כי "כל מה שפועל בכיוון של הרגעות הוא דבר טוב".

בתשובה לשאלת עיתונאים, אמר מקרון: "סן-פייר ומיקלון הן צרפתיות, ואני לא אמור להגיב לכל שטות שנאמרת".

לביקור הצטרף גם ראש ממשלת קנדה מרק קרני, בצעד שנועד להציג חזית משותפת מול הלחצים שמפעיל הממשל האמריקני על מדינות האזור. נוכחים במקום ציינו כי "הביקור המשותף מהווה מענה ישיר למדיניות הדורסנית של וושינגטון, הגורמת לפגיעה ישירה באזרחים הקנדים ודורשת מהמנהיגים באירופה ובקנדה לכרות ברית הדוקה להגנה על ריבונותן."