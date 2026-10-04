ספינת המלחמה USS George Washington (CVN 73) - צילום: סנטקום צבא ארה"ב ספינת המלחמה USS George Washington (CVN 73) | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:29

כחמישה עשר מיילים ימיים מחופי דרום-מערב סרי לנקה, באזור הבינלאומי מול נמל גאלה, נסחפות כעשרים מכליות נפט ענקיות. המכליות ריקות ממטען, מנועיהן פועלים במצב חיסכון קיצוני, ומאגרי המזון, הדלק והמים המתוקים הולכים ואוזלים. על הסיפון – צוותים, רובם עובדים זרים שכירים, שמתמודדים עם מחסור הולך וגובר. כך דיווח עיתון "וול סטריט ג'ורנל" בתחילת חודש אוקטובר, ותיאר אחת התוצאות הבולטות של מערכת הלחץ הכלכלי והצבאי האמריקאית כנגד איראן.

האוניות הללו הן חלק מ"צי הצללים" של טהרן – צי ישן ומסווה של מכליות ששימש במשך שנים להברחת נפט איראני תחת סנקציות. הן שטות תחת דגלי נוחות, מכבות מערכות זיהוי ומבצעות העברות מספינה לספינה במים הבינלאומיים ליד מלזיה, בעיקר כדי למכור נפט לסין. לאחר שפרקו את המטען, הן אמורות היו לחזור לאיראן כדי להעמיס מטען חדש. המעגל הזה נקטע.

מצרי הורמוז ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

המצור ששינה את הכללים מי עומד מאחורי ניסיון חטיפת המטוס? ישראל גראדווהל | 30.09.26 טראמפ: "שרברב יהודי הציל את המטוס" בבלי | 01.10.26 ביולי השנה חידשה ארצות הברית את המצור הימי על נמלים איראניים ועל מצר הורמוז, לאחר קריסת הסכם ביניים קצר. המכליות הריקות אינן יכולות או אינן מוכנות לחזור לנמלי הבית מבלי להסתכן בתקיפה או החרמה מצד כוחות אמריקאים. עשרות אוניות איראניות ומקושרות לאיראן נתקעו מאז במים של סרי לנקה, מלזיה ומדינות נוספות באסיה. הלחץ לא נעצר שם. בשבועות האחרונים הפעיל הממשל האמריקאי לחץ דיפלומטי אגרסיבי על ממשלת סרי לנקה. לפי מסמכים ממשלתיים סרי-לנקיים שצוטטו בעיתון, שגרירות ארה"ב בקולומבו הזהירה במפורש כי כל חברה מקומית שתספק מזון, מים, דלק או שירותי תיקון למכליות האיראניות תסתכן בסנקציות משניות כבדות. התוצאה הייתה מהירה: רשויות הנמל והחברות המקומיות הפסיקו לאשר הגעת ספינות אספקה. הצוותים נותרו ללא ציוד בסיסי. סרי לנקה מדגישה שהאוניות מצויות מחוץ למים הטריטוריאליים שלה, כשנים עשר מיילים ימיים, ולכן אין לה חובה לספק להן שירותים. שר החוץ הסרי-לנקי אף דחה בקשות איראניות רשמיות לסיוע, והבהיר כי הממשלה לא תספק דבר.

ארנקים בשווי עצום. ביטקוין ( צילום: א.ל )

החנק הכלכלי והמנוף האסטרטגי

התוצאה המיידית היא פגיעה ישירה בליבת הכלכלה האיראנית. הכנסות הנפט הן עמוד התווך של משטר האייתוללות. אנליסטים בחברות מעקב כמו Kpler מעריכים כי המשך המצור והלחץ הדיפלומטי עלולים לצמצם את הכנסות הנפט האיראניות באופן משמעותי לקראת סוף השנה.

מבחינת וושינגטון, זהו מנוף לחץ ברור. המהלך מגיע בזמן שממשל טראמפ מנסה לאלץ את איראן לוויתורים משמעותיים בנושאי הגרעין, פתיחת נתיבי השיט במפרץ הפרסי והפסקת פעולות עוינות. הדיווחים מצביעים על כך שארה"ב מוכנה להעניק הקלות מיידיות בסנקציות הנפט אם טהרן תעמוד בדרישות מסוימות.

יש גם מימד הומניטרי ותעמולתי. המלחים שעל הסיפון אינם בהכרח אזרחים איראנים. התנאים הקשים – מחסור במים לרחצה ובאוכל – עשויים לשמש את איראן כקלף תעמולה כנגד הסנקציות האמריקאיות. במקביל, המקרה מוכיח שהמצור האמריקאי יעיל לא רק בקרבת מיצרי הורמוז, אלא גם באוקיינוס ההודי ובדרום-מזרח אסיה. חברות ספנות ומדינות ברחבי העולם מעדיפות לציית לארה"ב מאשר להסתכן בניתוק מהמערכת הבנקאית הבינלאומית.

התמונה ברורה: צי הצללים, שפעל שנים באפלולית, נחשף באור היום – תקוע, מבודד וללא אספקה. עשרים מכליות ריקות ממשיכות להיסחף מול חופי סרי לנקה. הסיפור שלהן הוא לא רק סיפור של ספינות – הוא סיפור של כוח, לחץ כלכלי והמאבק על שליטה בנתיבי האנרגיה העולמיים.