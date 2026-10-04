חמאם אל-חמאמי, הטייס העומאני שתקף את הקברניט

תמונה שפורסמה במסגרת החקירה בפרשת טיסת פליי-דובאי מדובאי לתל אביב חושפת את אחד הפרטים המרכזיים באירוע: גרזן החירום שהיה בתא הטייס, ושבאמצעותו – לפי הרשויות באיחוד האמירויות – תקף טייס המשנה את הקברניט במהלך הטיסה.

גרזן החירום הוא כלי סטנדרטי המצוי בתאי טייס של מטוסי נוסעים, והוא מיועד לשימוש במצבי חירום בלבד – לשבירת חלונות או לפתיחת גישה לאזורים במטוס במקרה של שריפה או מצב חירום אחר. אולם בטיסה FZ1073 הוא הפך לכלי תקיפה בתוך תא הטייס עצמו. על פי הודעת התובע הכללי של איחוד האמירויות, טייס המשנה השתמש בגרזן כדי לתקוף את הקברניט וניסה להשתלט על מערכות השליטה במטוס. במהלך האירוע המטוס נקלע לצלילה חדה, כאשר על סיפונו היו 182 בני אדם. נוסעים ואנשי צוות הצליחו בסופו של דבר להשתלט על טייס המשנה ולסייע בייצוב המטוס.

גרזן החירום שהיה בתא הטייס ושימש לתקיפה

הפרסום החדש משמעותי במיוחד משום שבדיווחים הראשונים על האירוע נטען כי הקברניט הותקף באמצעות סכין. רק לאחר שהחקירה באיחוד האמירויות התקדמה אישרו הרשויות כי כלי התקיפה היה למעשה גרזן החירום שבתא הטייס.

הקברניט, סמית' מצ'צ'אר, נפצע באורח קשה, אך למרות הפציעות הצליח לפתוח את דלת תא הטייס ובכך לאפשר לנוסעים ולאנשי צוות להיכנס ולהשתלט על התוקף. המטוס איבד בתוך זמן קצר גובה רב ונגרם נזק לחלקו האחורי, לפני שהצליח לבצע נחיתת חירום בטבוק שבסעודיה.

החקירה באיחוד האמירויות נמשכת, והרשויות בוחנות את המניע לתקיפה, את הרקע של טייס המשנה ואת כלל הראיות הפיזיות והדיגיטליות שנאספו לאחר האירוע.