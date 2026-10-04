פוטין העניק לדיקטטור מצ'צ'ניה דרגה צבאית בכירה

הדרגה החדשה של מנהיג צ'צ'ניה ( צילום: רשתות חברתיות )

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין העניק בסוף השבוע לרמזן קדירוב, מנהיג צ'צ'ניה, את דרגת גנרל הצבא – הדרגה הצבאית השנייה בבכירותה במערכת הרוסית, מיד אחרי דרגת מרשל רוסיה.

את הדרגה והכומתה האדומה העניק לקדירוב בטקס שנערך בגרוזני ראש המשמר הלאומי הרוסי, ויקטור זולוטוב. הכומתה האדומה נחשבת לסמל הבכיר של יחידות המיוחדות במשמר הלאומי הרוסי, וזכות חבישתה נרכשת באופן מסורתי באמצעות מבחני הסמכה הכוללים בחינות בכושר גופני, ירי ומיומנויות טקטיות. על פי הדיווחים, הכומתה הוענקה לקדירוב כהכרה בתרומתו לפיתוח יחידות המיוחדות והמשמר הלאומי.

רמזן קדירוב קיבל דרגה צבאית בכירה נוספת - צילום: סוכנות הידיעות הממלכתית של רוסיה רמזן קדירוב קיבל דרגה צבאית בכירה נוספת | צילום: צילום: סוכנות הידיעות הממלכתית של רוסיה 10 10 0:00 / 0:14

הדרגה החדשה מצטרפת לרשימה ארוכה במיוחד של תארים, דרגות ועיטורים שבהם מחזיק קדירוב. הוא נושא בתואר גיבור רוסיה, גיבור הרפובליקה העממית של דונצק, גיבור הרפובליקה העממית של לוגנסק וגיבור הרפובליקה הצ'צ'נית. בנוסף, הוא מחזיק בשורה ארוכה של עיטורים רוסיים, ביניהם מסדר אלכסנדר נבסקי, מסדר האומץ ומסדרי ההצטיינות למולדת.

לצד כל אלה, יש לקדירוב גם תואר אקדמי. בשנת 2006 הוענק לו תואר מועמד למדעי הכלכלה, ובאותה תקופה קיבל גם מעמד של חבר כבוד באקדמיה הרוסית למדעי הטבע. קדירוב עצמו הבהיר בעבר כי לא מדובר באקדמיה הרוסית למדעים, אלא באקדמיה למדעי הטבע שהיא ארגון ציבורי.

קדירוב, המכהן כמנהיג צ'צ'ניה מאז שנת 2007, התקדם לאורך השנים גם בסולם הדרגות הצבאיות: בשנת 2020 הועלה לדרגת גנרל-מייג'ור, בשנת 2022 לגנרל-לוטננט ובהמשך אותה שנה לגנרל-קולונל. כעת, תוך שנים ספורות, נוספה לרשימה גם דרגת גנרל הצבא.

בטקס בגרוזני נרשם גם חילוף סמלי: קדירוב העניק לזולוטוב את התואר "גיבור הרפובליקה הצ'צ'נית", אותו תואר שבו הוא עצמו מחזיק. כך יצא שכל אחד מהשניים קיבל מהשני תואר חדש, בעוד רשימת התארים והעיטורים של מנהיג צ'צ'ניה ממשיכה להתארך.