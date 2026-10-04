תיעוד יוצא דופן מרוסיה זכה בימים האחרונים לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, כשהוא מציג מסוק מדגם מי-2 מועמס על גבי רכב טנדר הנוסע על דרך עפר באזור מחוז קרסנודר. הניסיון להעביר את המסוק הסתיים תוך רגעים ספורים בתוצאה שקשה להאמין: הרכב החל להתנדנד, איבד את יציבותו והתהפך יחד עם המסוק שעליו.

בסרטון שצולם מרכב שנסע מאחור, ניתן לראות את הטנדר כשהמסוק קשור אליו ומונח על חלקו האחורי. במהלך הנסיעה המטען הגבוה מתחיל להתנדנד מצד לצד, ולרגע נדמה שהרכב מצליח להתייצב מחדש. אולם לאחר מכן הוא נשמט הצדה, והטנדר והמסוק מתהפכים יחד על דרך העפר. בשלב הראשון הופצו ברשת דיווחים לפיהם מדובר בניסיון מוזר להעביר מסוק באמצעות טנדר, ללא כלי ההובלה המתאימים. בחלק מהדיווחים אף נטען כי מדובר בתאונה שאירעה במהלך העברה מאולתרת. אך בהמשך התברר כי המציאות שונה מכך.

מסוק מי-2 מועמס על טנדר ברוסיה - צילום: רשתות חברתיות מסוק מי-2 מועמס על טנדר ברוסיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25

על פי דיווחים שפורסמו ברוסיה ובתקשורת הבינלאומית, התיעוד היה חלק מפעלול מתוכנן שביצע הפעלולן הרוסי יבגני צ'בוטריוב וצוותו. לפי הדיווחים, המסוק נצבע והוכן במיוחד לצורך הצילומים, וההתהפכות עצמה הייתה חלק מהתכנון המקורי.

המסוק שנראה בתיעוד הוא מדגם מי-2, מסוק סובייטי ותיק שייצורו החל בשנות השישים ושימש לאורך השנים למגוון משימות, ביניהן הובלת נוסעים ומטען, עבודות חקלאיות, פעולות חילוץ ושירותים נוספים.