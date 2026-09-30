אחד מקנקני האגירה הענקיים ("ג'רות") שנמצאו במרתף חצר שטרויס ( צילום: ישראל שפירא )

פרק 4: תגלית מרתקת נחשפת מתחת לקומת המסד של חצר שטרויס בירושלים. מעבר להיכל הישיבה המרכזי משתרע מכלול תת-קרקעי מורכב, החצוב בחלקו בסלע הטבעי ומחובר במעברים מקורים ובקשתות אבן מאסיביות. במרחב נסתר זה נהגו חכמי המוסר והגאונים הליטאים להתבודד במשך שבועות ארוכים, הרחק מעין רואה, ולשקוד על תורת הסוד וקבלת הגר"א זי"ע.

מרתף הניסים והישועות בחצר שטרויס – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים - צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא מרתף הניסים והישועות בחצר שטרויס – מחקר מצולם מאת ישראל שפירא וצוות חוקרים | צילום: צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא 10 10 0:00 / 53:21

סיור שנערך בליווי הארכיאולוג ד"ר עומרי עבאדי חושף עדות מרתקת לאורח החיים של יושבי החצר בשלהי התקופה העות'מאנית, בסוף המאה ה-19. בשטח המכלול נראים ממצאים ארכיאולוגיים מגוונים: קנקני אגירה ענקיים ("ג'רות"), חלקם מעוטרים בדגמים קלאסיים של התקופה, ששימשו לאחסון ממושך של מזון יבש, קטניות, תמרים ושמן זית. כלי חרס וחלקי פרזול עתיקים מעידים על שימוש יום-יומי רציף בתקופות של מצור, מתח ביטחוני ומחלות שפקדו את העיר. מערכת בורות מים מורכבת – בורות חצובים ומטויחים בטיח הידראולי עבה – אגרה את מי הגשמים שזרמו מגגות החצר.

קנקן אגירה ענק ("ג'רות") שנמצא במרתף חצר שטרויס ( צילום: ישראל שפירא )

לדברי ד"ר עבאדי, המכלול התת-קרקעי שימש כערך מוסף קריטי לאחסון וקיום בתקופה שקדמה לעידן הקירור המודרני, ומציג תכנון הנדסי מתקדם המאפיין את בנאי היציאה מהחומות – שילוב של פונקציונליות הישרדותית עם דיסקרטיות מבנית. כשנשאל האם הכלים שנמצאים כיום במרתף שימשו בפועל את בעלי המוסר בעת לימודם, השיב ד"ר עבאדי: "אין לדעת מי השתמש בכלי מסוים, למעט אם השאיר חותמת שלו. אולם בוודאי שכלים אלו שימשו את יושבי המרתף בתקופת הקמת חצר שטרויס".

כותב השורות והארכיאולוג ד"ר עומרי עבאדי בוחנים קנקן אגירה ענק במרתף חצר שטרויס ( צילום: ישראל שפירא )

עם השנים קיבל החלל התת-קרקעי את השם "מרתף הניסים והישועות". העדויות שנגבו מזקני מוסררה ומצאצאי הלומדים, לצד דיווחים בעיתונות ההיסטורית, מלמדים כי המרתף הפך למוקד עלייה לרגל עבור תושבי השכונה. נשים צדקניות ממוסררה נהגו לרדת לשהות ולהתפלל במרתף בעתות מחלה, קשיי לידה או צרה משפחתית, מתוך אמונה כי עשרות השנים של לימוד תורה ברצף, תעניות הדיבור ותפילת הזכה של גדולי המוסר "נספגו" בקירות האבן ופתחו במקום שערי שמיים.

השמועות אצל זקני ירושלים סיפרו שבעלי המוסר ירדו לאותו מרתף למשך שבוע שלם, ולמדו בו תורה בהתמדה. ראש ישיבת "נתיבות אהרן" מספר שבעלי המוסר למדו במרתף אף את תורת קבלת הגר"א זי"ע.

ממחקר שנערך לא נמצא מקור מוקדם ל"מרתף הישועות" מעבר לכתבה בעיתון מעריב משנת תשי"ב (1952), וכתבה נוספת שהתפרסמה בעיתון "יתד נאמן" לפני מספר שנים. נראה כי השמועות על המרתף לא נפוצו בחלל ריק, ורגליים לדבר שמרתף שבו למדו תורה וקבלה נתפס כמסוגל לחולל ניסים וישועות.

המשך יבוא...

עיתון מעריב משנת תשי"ב (1952) מדווח על מרתף הניסים והישועות בחצר שטרויס ( צילום: עיתונות יהודית היסטורית )

מקורות: ספר תולדות רבי יצחק בלאזר ("רבי איצלה פטרבורגר"), שנאסף בידי נכדו הרב מרדכי בלאזר ז"ל ויצא לאור בסיוע ועד "שפתי חכמים", תשע"ד.

ישראל שפירא – היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | מחבר הספרים 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים', 'עזה מאז ולתמיד', 'המקומות הקדושים בלבנון', ו'סודות המכבים' | לתגובות, הערות, לשליחת חומרים ורעיונות ולהזמנת הרצאות, ניתן לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com