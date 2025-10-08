לרגל יום פטירתו של המקובל הנודע רבי משה זכות זצ"ל, שחל בתאריך ט"ז תשרי– 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הרב-גונית של מקובל קדוש שהשפיע רבות על עולם הקבלה ועל הרמח"ל | על התענית המיוחדת שגזר על עצמו וגם טעימה מתוך מחזה פרי עיתו בין אברהם אבינו לאביו תרח | "זכות ומישור" (יהדות ואקטואליה)
יוסי עבדו בסודות ארבעת המינים: המקובלים מגלים מדוע הלולב צריך להיות ארוך ועבה, מה הקשר לשבע הספירות התחתונות, ו-14 סגולות מיוחדות של מצוות ישיבת סוכה שיכולות לשנות את חייכם. מדריך מקיף עם הנהגות ומנהגים לחג (סוכות)
לרגליום ההילולא של רבי יעקב חיים סופר זצ"לבעל כף החיים – שחל בתאריך ט’ סיון – שורות קצרות על דמותו המופלאה של רב ופוסק, תלמידו של מרן הבן איש חי, שידו רב לו בחיבור ספרים המאירים עיניים ומשמחים לב | כִּי חַיִּים הֵם לְמֹצְאֵיהֶם (יהדות ואקטואליה)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
פרק נוסף, בהגשת יוסי עבדו, בסדרה שחושפת את סודות הקבלה והמיסטיקה, עם המקובלים הגדולים שבדורנו | והפעם - בין הסוד שנלחש בלילה, לבין הלב הפועם של כל הבריאה | בין המיסטיקה הנסתרת, לבין האור הגלוי של מהות התורה (שבועות)
משל אחד שכתב הרמח"ל, "גן המבוכה", הפך לסמל מאיר לדרכו המיוחדת. במשל זה תיאר גן שבו שבילים רבים מבלבלים, וכולם נראים דומים זה לזה. רק מי שעומד על המגדל שבמרכז יכול לראות את התמונה המלאה ולהבחין בין הדרך הנכונה לשגויה | סיפור חייו של הרמח"ל מהווה מראה מרתקת לתופעות דומות בימינו (היסטוריה)