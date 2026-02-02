האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
לומדי הדף היומי במסכת עבודה
זרה דף כ’,
עסקו השבוע בדברי חז"ל
אודות מלאך המוות שבא ליטול את נשמתו של
האדם |
מה היא אותה חרב, ממנה
נוטפת טיפה של מרה? |
האם דוד המלך פגש במלאך
המוות לפני פטירתו? ותושבתם המחכימה של
הסנהדרין (יהדות,
הדף-היומי)
הגשמת נבואת 28 העיתים מקהלת על פי דברי הגאון מוילנא | הרב ברוך רוזנבלום: "אני לא מחשב קיצים, אבל כשרואה דבר כתוב שחור על גבי לבן אני מתרגש" • הרב אליקים לבנון: "האויבים מפחדים לצאת למלחמה נגדנו", הרב רוזנבלום: "הולכים להיכנס לקראת בואו של משיח צדקנו" (היסטוריה ואקטואליה)
לרגל יום פטירתו של רבי חיים מוולוז’ין שחל בתאריך י"ד סיון – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של אבי הישיבות וגדול תלמידי הגר"א | שהקים עולה של תורה בוולוז’ין והעמיד תלמידים הרבה | על דרכו הייחודית, וספרו 'נפש החיים' שנודע לשם ולתהילה | קשר עליון דאורייתא (יהדות ואקטואליה)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
יש שנהגו לומר קודם מצוות ספירת העומר את נוסח לשם יחוד |
האם
בנוסח המקובל יש חשש לבל תוסיף?
והאם
מצוות הספירה היום, היא מדאורייתא?
| איזו
תיבה נהג להשמיט הגר"א
והחשש באמירת הנוסח ביום האחרון לספירה
(יהדות
ואקטואליה)
בעוד העולם כולו מדבר על עזה שבדרום נחשפת תעלומה מרתקת הקשורה ל"עזה אחרת" - עיר עלומה שהגר"א מוילנא כתב שהייתה קיימת בנחלת אפרים, שומרון של ימינו | הפתעה גדולה עוד יותר הייתה לגלות שבמשך דורות, מהדירים שונים "השתיקו" במכוון או שינו את חידושו הנועז של הגר"א | מה היה כה מהפכני בדבריו שגרם לסערה שקטה בעולם המהדירים? (היסטוריה)
פרשת השבוע, וארא, עוסקת במכות מצרים
ושידוד מערכות הטבע |
מכת ערוב מספקת לנו
מדרשים וביאורים נפלאים ביניהם קווים לדמותה של
חיה פלאית "אדני
השדה" | מי היא אותה חיה שמחוברת
לאדמה שהגיחה עד למצרים האם מין קוף או
שמא בכלל מדובר בירק?
(יהדות פרשת השבוע)