תיעוד: נזק לרכב עירייה, גניבתו וחסימת תנועה - צילום: דוברות המשטרה תיעוד: נזק לרכב עירייה, גניבתו וחסימת תנועה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:44

המשטרה מסרה הבוקר (יום שלישי) כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עצרו במהלך הלילה 11 חשודים בהפרות סדר ואירועי אלימות שהתרחשו בשדרות חיים בר לב ובשער שכם.

לפי הדיווח, בסמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר החלה הפרת סדר אלימה באזור הרחובות חיים בר-לב וזקס. כפי שדווח קודם לכן, המהומות החלו בסמוך להילולת רבי נחמן מברסלב זיע"א שערך הגה"צ רבי שלום ארוש שליט"א בסוכת הענק במוסדות 'חוט של חסד' ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

העימותים בירושלים - צילום: בני דקל העימותים בירושלים | צילום: צילום: בני דקל 10 10 0:00 / 1:17

לפי המשטרה, מאות צעירים חסמו צירים, יידו אבנים וחפצים לעבר אזרחים ולעבר כוחות המשטרה שהגיעו למקום, וגרמו נזק לרכבי עירייה. המתפרעים אף גנבו אחד מרכבי העירייה ונטשו אותו לאחר מכן. כוחות המשטרה ולוחמי מג"ב פעלו לפיזור המתפרעים תוך שימוש באמצעים עד להשגת שליטה במקום, כך נמסר. האדמו"ר ירד 8 קומות ברגל חיים כהן | 24.09.26 במהלך האירועים נפגעה שוטרת מג"ב בראשה כתוצאה מהשלכת בקבוק לעברה, ופונתה לקבלת טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קל. בנוסף, אדם נוסף שאותר על ידי השוטרים פונה במצב קל לאחר שככל הנראה הותקף על ידי הפורעים.

העימותים בירושלים - צילום: דוברות המשטרה העימותים בירושלים | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:26

בשלב מאוחר יותר הגיעו המתפרעים לאזור שער שכם, שם התעמתו עם תושבי האזור. השוטרים פעלו גם שם לפזרם. בסך הכל נעצרו 11 חשודים בגין הפרת סדר, ונדליזם ואירועי אלימות, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

"מדובר בהתנהלות חמורה של פורעי חוק שהגיעו במטרה לגרום נזקים, לבצע מעשי ונדליזם ולתקוף את כוחות הביטחון והאזרחים", נמסר מהמשטרה. "לא נשלים עם התפרעויות אלימות ונפעל בכל האמצעים לאיתור מעורבים נוספים ולמיצוי הדין עמם ועם אלו שנעצרו בשעת המעשה".