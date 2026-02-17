המשטרה עצרה ארבעה בני נוער וחשוד בגיר נוסף בחשד שהשליכו חפצים לעבר הבניין ואנשי חסידות ויז'ניץ בבני ברק | המשטרה הודתה לאנשי החסידות על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך הישמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור" | תיעוד מהפרעות (חדשות)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)