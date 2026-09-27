במהלך פעילות יזומה שביצעו לוחמי הכליאה בבית המעצר בירושלים בימי חג הסוכות, נחשף ניסיון הסלקה מתוחכם של דוקרן מאולתר. כלי התקיפה המסוכן אותר כשהוא מוסלק בתוך ידית המקלחת בתאו של עצור ביטחוני, במקום שנועד להסתירו מעיני כוחות הכליאה.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, החיפוש בוצע במסגרת פעילות מבצעית שגרתית שערכו הלוחמים במתקן. במהלך הבדיקה המעמיקה, גילו הסוהרים את הדוקרן המאולתר שהוסלק בצורה יצירתית בתוך ידית המקלחת, באופן שנועד למנוע את זיהויו בחיפושים רגילים.

מיד לאחר תפיסת הממצא, נתפס כלי התקיפה והעצור הועמד לדין משמעתי בשל החזקת אמצעי אסור במתקן הכליאה. שירות בתי הסוהר הדגיש כי הפעילות היזומה מהווה חלק ממאמץ מתמשך לאיתור אמצעים אסורים ולמניעת פגיעה בביטחון ובמשילות הכליאתית.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות הסלקה שסוכלו בחודשים האחרונים במתקני הכליאה ברחבי הארץ. לפני מספר שבועות נחשף ניסיון הסלקה מתוחכם בבית הסוהר שאטה, כאשר דוקרן אותר מוסלק בתוך בקבוק שתייה ממותקת. במקרה נוסף, סוכל ניסיון הברחת סם מסוכן בבית הסוהר צלמון, כשהחומר נמצא תפור בדופן כפולה של פריט לבוש.

לוחמי הכליאה בשירות בתי הסוהר ממשיכים לפעול בנחישות לאיתור אמצעים אסורים ולסיכול כל ניסיון לפגיעה בביטחון ובמשילות הכליאתית במתקני הכליאה.