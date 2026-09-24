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מתחת לפגר חיה וגל אבנים: הנשק שנחשף בנצרת

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב פשטו על שטח פתוח בנצרת בעקבות מידע מודיעיני • השוטרים הזיזו אבנים ופגר של חיה - וחשפו שקית ובה רובה קלצ'ניקוב

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צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בפעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול בעיר נצרת כנגד ארגוני פשיעה, נחשף נשק מסוכן שהוסתר בצורה חריגה במיוחד סמוך לבית עלמין בעיר.

הפשיטה יצאה לדרך בעקבות מידע מודיעיני ממוקד על אמצעי לחימה המוסלקים בשטח פתוח. הכוחות שהגיעו למקום החלו בסריקות מקיפות, ובמהלכן זיהו ערימת אבנים חשודה.

השוטרים החלו לחפור מתחת לגל האבנים, ושם גילו פגר של חיה שהונח במקום כדי להרחיק עוברי אורח ולטשטש את הריח. לאחר שהזיזו את הפגר, הבחינו בשקית חשודה – ובתוכה רובה סער מסוג קלצ'ניקוב.

כלי הנשק נתפס מיד והועבר להמשך בדיקות במחלקת הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל, במטרה להפיק ממנו ממצאים פורנזיים שיובילו להפללתו ולמעצרו של העבריין שהסליק את הרובה.

ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות באיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהביא את המעורבים לדין".

משטרהנצרתנשקקלצ'ניקוב

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