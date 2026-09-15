רימון רסס וכדורים מתחת לעגלת תינוק בצימר בנצרת

שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי משמר הגבול ביצעו אתמול (שני) פשיטה על צימר בנצרת, לאחר שהתקבלה אינדיקציה על החזקת אמצעי לחימה במקום. הפעילות נעשתה במסגרת המאמצים לאיתור נשק בלתי חוקי בקרב ארגוני הפשיעה בעיר.

במהלך הפעילות זיהו השוטרים שני חשודים, תושבי נצרת בני 23 ו-28, שנצפו בתוך הצימר ובסביבתו הקרובה. השניים עוכבו לחקירה במקום.

בחיפוש שנערך בצימר עצמו אותרו עשרות מנות של חומרים החשודים כסמים מסוג קוקאין וחשיש, מחולקים למנות מוכנות למכירה. כמו כן נמצא מפתח לרכב שעמד מחוץ למקום.

השוטרים ערכו חיפוש גם ברכב, ושם התגלה הממצא המדאיג במיוחד: תיק שהיה מונח מתחת לעגלת תינוק. כשנפתח התיק, נמצאו בתוכו רימון רסס וכן עשרות כדורי תחמושת.

שני החשודים נעצרו, והמשטרה צפויה לבקש הבוקר בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת להאריך את מעצרם. חקירת המקרה נמשכת.