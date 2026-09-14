פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 תושב בית שמש, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון ז"ל וניסיון רצח של בן דודו. על פי כתב האישום, איפרגן דקר את שני הילדים בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בעיר.

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים, מפרט את נסיבות האירוע הקשה שהתרחש בחודש שעבר בשעות אחר הצהריים, כאשר שני הילדים שיחקו בבריכה מתנפחת שהוצבה בחצר הבית.

על פי האישום, איפרגן יצא בריצה מיחידת הדיור הסמוכה בה הוא מתגורר, כשהוא אוחז בידו סכין. הוא נכנס לחצר, ניגש אל הבריכה ודקר את הלל בחזהו ואת בן דודו בצווארו, בכוונה להמית את שניהם.

עוד נטען בכתב האישום כי לאחר הדקירות ברח איפרגן בחזרה ליחידת הדיור שבה התגורר, שם ניקה את הסכין מהדם.

כתוצאה מהדקירה נגרמה להלל ז"ל פגיעה קשה בחזה, שהובילה למותו. בן דודו נפצע בצווארו וסבל מדימום פעיל. הוא הובהל לניתוח דחוף, הורדם והונשם, ואושפז בבית החולים במשך שלושה ימים.

כתב האישום מייחס לאיפרגן עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. לצד הגשת כתב האישום, הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

מהפרקליטות נמסר: "אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של הלל מרדכי דדון ז"ל ומייחלים להחלמתו המלאה של בן דודו. קשה לתפוס את הפער שבין משחק תמים של שני ילדים בבריכה לבין החלטתו של הנאשם, להצטייד בסכין וליטול את חייהם".

עוד הוסיפו בפרקליטות כי "כתב האישום שהוגש היום מבטא את חומרתם יוצאת הדופן של המעשים המיוחסים לנאשם ואת התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שאליה הובילו".