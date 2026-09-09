חשוד נוסף נעצר: השליך רימון על חנות, 5 נפצעו

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב השלימה בימים האחרונים שלב נוסף בחקירת אירוע אלימות חמור שהתרחש באור יהודה, עם הגשת הצהרת תובע נגד חשוד שהצליח להימלט במשך חודשים ארוכים.

האירוע התרחש ב-26 במאי האחרון, כאשר מוקד 100 של המשטרה קיבל דיווחים רבים מאזרחים על קולות פיצוץ עזים ברחבי שכונת נווה רבין בעיר. כוחות המשטרה והרפואה שהוזנקו למקום גילו תמונה קשה: רימון רסס צה"לי הושלך לעבר בית עסק שהיה פעיל באותה שעה, כאשר אזרחים רבים שהו בו ובסביבתו. כתוצאה מהפיצוץ ומרסיסי הרימון נפגעו חמישה אזרחים בדרגות פציעה שונות, ונזקקו לטיפול רפואי דחוף. במקום נגרם הרס רב.

בשל חומרת האירוע, הפגיעה באזרחים והשימוש באמצעי לחימה בלב אזור מאוכלס, הוטלה החקירה על חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. החוקרים החלו באיסוף ממצאים פורנזיים, ניתוח אמצעים טכנולוגיים וגביית עדויות בשטח, תוך מיפוי הגורמים הפליליים שפעלו באזור.

במהלך החקירה המורכבת חלו התפתחויות שהובילו לאיתורם ולמעצרם של מספר חברים בכנופיה פלילית שהיו מעורבים בסדרת אירועי אלימות קשים ובשימוש באמצעי לחימה, ובכלל זה אירוע השלכת הרימון. נגד אותם מעורבים גובשה תשתית ראייתית שכבר הבשילה להגשת כתבי אישום חמורים בבית המשפט.

אולם החקירה לא הסתיימה בכך. חשוד נוסף שהיה חבר מרכזי באותה התארגנות פלילית הצליח לחמוק מכוחות הביטחון מיד לאחר הפיצוץ. החשוד, תושב יפו בן 33, ירד למחתרת ושהה בבריחה במשך כארבעה חודשים, תוך שהוא מחליף מקומות מסתור כדי להימנע ממעצר.

בלשי ימ"ר תל אביב המשיכו להפעיל מודיעין ממוקד ומעקבים סמויים כדי להתחקות אחר עקבותיו. ביום שישי האחרון חלה התפתחות נוספת בחקירה, שאפשרה לסגור על החשוד ולבצע את מעצרו. לאחר חקירה אינטנסיבית של החשוד בימי מעצרו, הוגשה נגדו השבוע הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה פרקליטות המדינה להגיש נגדו כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.